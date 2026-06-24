Mersin\'de Kadın Hakem ve Gözlemci Dikkat Çekti

MERSİN'de oynanan kadın futbolu maçında sahadaki futbolcuların yanı sıra hakemler ve gözlemcinin de kadın olması dikkat çekti.

TFF Kadınlar 3'üncü Ligi 25'inci Grup 9'uncu hafta karşılaşmasında Galata spor ile Tarsus Gençlerbirliğispor, Toroslar Suni Çim Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede dikkat çeken detay ise sadece sahadaki rekabet olmadı. Karşılaşmanın orta hakemliğini Sevgi Ölez üstlenirken, yardımcı hakemlik görevlerini Semanur Kamal ve Zeynep Oysal yaptı. Müsabakanın gözlemciliğini ise uzun yıllar hakemlik yaptıktan sonra gözlemci olarak görevine devam eden Şule Güven üstlendi. Sahada iki kadın futbol takımının mücadele ettiği karşılaşmada hakem triosunun ve gözlemcinin de kadınlardan oluşması, futbolseverlerin takdirini topladı. Kadınların futbolda yalnızca oyuncu olarak değil, oyunun yönetim ve denetim kademelerinde de aktif şekilde yer alması, kadın futbolunun son yıllardaki gelişimini gözler önüne serdi.

ŞULE GÜVEN: BU TABLOYU GÖRMEK BENİ GURURLANDIRDI

Yıllarca futbol sahalarında hakem olarak görev yaptıktan sonra bugün gözlemci olarak genç hakemlere rehberlik eden Şule Güven, ortaya çıkan tablonun kadınların spordaki gücünü gösterdiğini söyledi. Böyle bir karşılaşmada görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Güven, "Bugün burada gerçekten çok anlamlı bir görüntü vardı. Sahada mücadele eden sporcular kadın, maçı yöneten hakemler kadın, maçı değerlendiren gözlemci kadın. Bu tabloyu görmek beni hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Çünkü yıllar önce kadınların futbolda bu kadar görünür olması çok daha zordu" dedi.

'KADINLAR SPORUN HER ALANINDA VARLIK GÖSTERİYOR'

Kadınların hayatın her alanında başarılı olabileceğini ifade eden Güven, "Hala bazı insanların futbolu sadece erkeklere ait bir spor olarak gördüğünü biliyoruz. Ancak bugün geldiğimiz noktada kadınlar futbol oynuyor, hakemlik yapıyor, antrenörlük yapıyor, yöneticilik yapıyor. Yani sporun her alanında varlık gösteriyor. Bu da kadınların fırsat verildiğinde neler başarabileceğinin en güzel göstergesidir" diye konuştu.

Genç kızların sporun içerisinde daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Güven, "Bizim dönemimizde kadın hakem sayısı çok azdı. Şimdi sahalarda çok daha fazla genç kadın hakem görüyoruz. Bu gelişim bizi mutlu ediyor. Genç kızlarımızın hayallerinden vazgeçmemesi gerekiyor. Futbolcu olmak isteyen futbolcu, hakem olmak isteyen hakem olabilir. Yeter ki çalışsınlar ve kendilerine inansınlar. Kadınlar istedikleri zaman her işi başarabilir. Bugün burada gördüğümüz manzara bunun en güzel örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.