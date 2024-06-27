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- Mersin'de milli maç coşkusu, gol anlarının heyecanı görüntülere yansıdı

MERSİN - A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı 2-1 yenerek son 16'ya kalmayı başarırken, ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de vatandaşlar heyecanlı anlar yaşadı. Mersin Erdemli'de sahil kenarına kurulan dev ekranda maçı izleyenlerin heyecanlı anları da görüntülere yansıdı.

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki son maçında karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, EURO 2024'te son 16 takım arasına kalırken Mersin'de de vatandaşlar heyecanlı geçen maçı dev ekranlarda izledi. Erdemli Belediyesi tarafından sahil kenarına kurulan dev ekranda maçı takip eden bir çok kişi son düdük sesine kadar heyecanlı dakikalara ortak oldu. Kaçan goller ile yenilen golde üzüntü yaşayan vatandaşların ilk ve ikinci gollerde yaşadığı sevinç anları ise görüntülere saniye saniye yansıdı.

7'den 77'ye herkesin takip ettiği maçın ardından çocuklar ve yetişkinler diğer maçlardan da umutlu olduklarını ve finale kalmayı arzuladıklarını söyledi.

Vatandaşlar birlikte maçı izleyen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da, "7'den 77'ye maçı hep birlikte izledik. Atmosfer güzeldi, sonuç da güzel olunca mutlu olduk. Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kaldık. Rakibimiz de Avusturya. Yine burada Avusturya maçını halkımızla izleyeceğiz inşallah ve çeyrek finale kalacağız" dedi.