Mersin\'de Sporbüs Projesi ile 8 Bin Çocuğa Ulaşıldı

Spor

Mersin'de yaşayan her çocuğun sporla tanışması için yola çıkan 'Sporbüs', dezavantajlı mahallelerde yaşayan 8 binden fazla çocuğa ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği proje kapsamında kentin en ücra köşelerine giden Sporbüs, çocukların hem de sporla tanışmasına, hem de eğlenmesine ön ayak oldu.

Uyguladığı sosyal politikalarla Mersin'i daha yaşanılır bir şehir haline getiren Büyükşehir Belediyesi, geleceğin mimarları çocukları önceleyen projelere hız kesmeden devam ediyor. Sağlıklı nesiller için yola çıkan ve binlerce çocuğa ulaşan Sporbüs'ün son durağı Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak Mahallesi oldu. Yalınayak Spor Salonu'nda yapılan etkinliğe çok sayıda çocuk ve veli katıldı.

"Sporbüs, Türkiye'de örnek bir proje"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, belediye olarak hayatın her alanında ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bunlardan birinin de özellikle spor tesislerine ulaşımda zorluk yaşayan çocuklara yönelik Sporbüs projesi olduğunu belirten Taşkın, "Sporbüs, Türkiye'de örnek bir proje. Proje ile sporu köylerde, yaylalarda ve şehirdeki öncelikli olarak kırsaldaki çocuklarımızın ayaklarına götürüyoruz, onları sporla tanıştırıyoruz. Haftada birkaç gün farklı yerlere, değişik mahallelere gidip çocuklara değişik etkinliklerle sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 8 bin çocuğa ulaştık. Mersin'de 806 mahallemiz var, 806'sına da ulaşmaya çalışıyoruz. Yaz kurslarımız devam ediyor. Ücretsiz olarak 4 bin civarında çocuğumuza yüzme kursu veriyoruz. Şu anda basketbol, voleybol ve değişik spor dallarında faaliyetlere devam ediyoruz" dedi.

"Amacımız çocukları sporla iç içe tutmak"

Projenin temel amacını anlatan atletizm antrenörü Nezir Aydın, "Amacımız çocukları sporla iç içe tutmak. Spor branşlarını çocuklara tanıtmak, onları doğru bir şekilde spor branşlarına yönlendirmek ve yeteneklerine göre en iyi yapabilecekleri alana yönlendirmek. Atletizm, tenis, hentbol, basketbol gibi pek çok branşı çocukların ayaklarına götürüyoruz. Gençlerimizi sporla tanıştırmak en büyük gayemiz" diye konuştu.

Veliler, çocuklarının sporla iç içe olmasından memnun

Çocuklarının sporlar iç içe olmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren velilerden Emine Sert, "Böyle bir etkinliğin olmasına çok sevindim. Yoksa akşama kadar tabletleri ellerinden düşürmüyorlar" dedi.

Çiğdem Karvar da çocukların biraz tabletten, internetten uzak durmasını istediklerini belirterek, "Sporla ilgilenmelerini istiyoruz. Büyük oğlum futbolla ilgileniyor, ufağı da tekvandoya gönderiyorum. Burada enerjilerini, streslerini atıyorlar" diye konuştu.

Çocuklar hem eğlendi, hem de öğrendi

Çocuklardan Yusuf Demir, Sporbüs projesi sayesinde eğlendiklerini ifade ederek, "Basketbol oynadık, yarış yaptık, hentbol oynadık. Spor yapın, vücudunuz ve zihniniz dinç kalsın" dedi.

Sporu çok sevdiğini söyleyen Elif Açı da sporu çok sevdiğini, voleybol ve hentbolla ilgilendiğini kaydetti. Tuana Gizem Erturan ise spor yapmanın kendisini iyi hissettirdiğini dile getirdi. - MERSİN