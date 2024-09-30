Mersin\'de Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Coşkusu

Spor

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'na katılan sporcular, Mersin'in antik tarihi ve eşsiz doğasında koştu. Bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen maratonda 10 ülkeden 550 sporcu 5 farlı kategoride mücadele etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 'Doğanın İçinde Tarihe Koş' sloganıyla düzenlenen 'Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu' gerçekleştirildi. Bu yıl 3.'sü düzenlenen maratona yurt içinden ve yurt dışından amatör ve profesyonel olmak üzere toplam 550 sporcu katıldı. Erdemli'nin antik tarihi ve eşsiz doğası eşliğinde 5 farklı kategoride koşan sporcular; 8 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste, 33 kilometrelik Kızkalesi, 33K Kızkalesi Takım ve 56 kilometrelik Kilikya Parkuru'nda birincilik mücadelesi verdi.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Maratonda; 8K Erkekler Genel Klasman Erkekler kategori birincisi Hasan Hüseyin Yüksel, ikinci Omar Alhaje ve Sinan Şeker ise üçüncü oldu. 8K Kadınlar Genel Klasman kategorisinde birinci İrina Vinogradskaia, Adina Vakhidova ikinci, Alona Benko ise üçüncü oldu.

15K Erkekler Genel Klasman kategorisinde, Mesut Akpınar birinci, Ramazan Çoban ikinci, Deniz Gülbeyaz üçüncü oldu. Aynı kategoride Kadınlar Genel Klasman'da Nursel Karataş birinci, Olga Bondareva ikinci, Songül Berikol üçüncü oldu.

33K Erkekler Genel Klasman Kızkalesi parkurunda, Koray Het birinci, Şahap Dede ikinci, Engin Akkuş üçüncü olurken; Kadınlar kategorisinde de Nazan Elçin birinci, Bahar Ozacar ikinci, Natalia Mamon üçüncü oldu. 33K Kızkalesi takım kategorisinde birinci F.S.M, ikinci Akkuyu Run Aka, üçüncü ise Akkuyu Run takımı oldu.

56K Erkekler Genel Klasman kategorisinde yarışan Mustafa Dağdelen birinci, Halil Esgin ikinci, Veysi Güçkan ise üçüncü oldu. Aynı kategoride koşan Zeynep Sayar üçüncü, Yaren Demirdöğenler ikinci, Özlem Doğan ise birinci oldu.

Gün boyu devam eden maratonda birincilere Büyükşehir Belediyesi protokolü tarafından ödülleri takdim edildi.

"Tabiri caizse açık hava müzesinde koşu yaptılar"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Uluslararası Kilikya Maratonu'nun geleneksel hale geldiğini belirtti. Sporcuların mücadelelerini Mersin'in en güzel beldesi olan Kızkalesi'nde yaptıklarını ifade eden Tok, "Tabiri caizse açık hava müzesinde koşu yaptılar. Amaç birinci veya sonuncu olmak değildi. Maratona toplam 550 sporcu katıldı. Her sene bu sayı artarak devam ediyor. Geleneksel hale getirdiğimiz maratonumuz devam edecek" diye konuştu.

Sporcular güzergahtan memnun kaldı

Gaziantep'ten maratona katılan 56K birincisi Mustafa Dağdelen, 2 yıl önce de Kilikya Ultra Maratonu için Mersin'e geldiğini belirterek, "Gerçekten doğanın içerisinde koşarken, etrafta bu kadar yeri görmek ve içinden geçmek çok keyifliydi" dedi. Sıcak hava ve nemin etkisiyle parkurda zorlandığını dile getiren Dağdelen, buna rağmen maratonu bitirdiğini kaydetti.

33K Kadınlar Genel Klasman kategori birincisi Nazan Elçin de maratonda istediği hedefi yakaladığını söyledi. Birinci olmayı çok istediğini dile getiren Elçin, "Gerçekten zor bir parkurdu ama güzeldi. Herkesin deneyimlemesi gereken bir parkur" diye konuştu. Bu tür etkinliklerin Mersin'in tanıtımına katkısına değinen Elçin, "Bu tür spor müsabakaları ile Mersin uluslararası bir şehir haline geliyor" dedi.

15K koşusu Genel Klasman Erkekler birincisi Mesut Akpınar ise maratona 2. defa katıldığını vurgulayarak, parkuru çok beğendiğini dile getirdi.

Milli sporcu 8K Genel Klasman Kadınlar birincisi Nurten Karataş, ilk defa böyle bir yarışa katıldığını, bundan sonra maratona her yıl katılmak istediğini kaydetti.

Adana'dan maratona katılan 8K Genel Klasman Erkekler birincisi Hasan Hüseyin Yüksel de normal zamanlarda doğa yürüyüşü ve trekking yapılacak bir rotada yarıştıklarını ifade ederek, "Patikalar, antik kent ve mezarlarıyla çok güzel bir parkurdu" diye konuştu. - MERSİN