Mersin spor haberleri... Mersin'de düzenlenecek bocce şampiyonalarının tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Mersin spor haberleri... Mersin'de düzenlenecek bocce şampiyonalarının tanıtım toplantısı yapıldı

11.10.2022 17:32

Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'de 1-5 Kasım'da düzenlenecek Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nın (Raffa-Volo) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin'de 1-5 Kasım'da düzenlenecek Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nın (Raffa-Volo) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Toroslar Belediyesi, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek şampiyonanın Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, kentin güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyledi.

Organizasyonun kentin tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Pehlivan, "Bu organizasyon dünyada ilk kez düzenlenecek. Raffa-Volo olarak ifade edilen iki ayrı branş sadece Mersin'de ve Türkiye'de değil dünyada da ilk defa yapılacak. Mersin'de yapılmasını önemsiyoruz. Çok güzel organizasyon olacağını düşünüyorum. 35 ülkeden 300 civarında sporcu, tabi beraberindeki takım yetkililerini de düşünürseniz 1000'in üzerinde katılım bekliyoruz." diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da ilçe olarak güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen de dünya bocce tarihinin en önemli organizasyonu diyebilecekleri bir faaliyeti gerçekleştireceklerini ifade etti.

Organizasyonun önemine değinen Türkmen, şöyle devam etti:

"Boccenin 3 farklı disiplini var. Bu disiplinlerden Raffa ve volo disiplinlerinin dünya şampiyonası 1940'lı yıllardan beri yapılıyor. İlk kez ikisi bir arada yapılacak. Bu disiplinler çok sporlu organizasyonlarda bir arada yapılıyor ama bu organizasyonlara genellikle sınırlı sayıda sporcu katılıyor. Onlardan birisi 2013'te Mersin'de yapılan Akdeniz Oyunları'ydı. Orada boccenin 3 disiplini de yapılmıştı. Çok önemli bu organizasyonda ilk kez eş zamanlı olarak boccenin iki disiplinini bir arada yapacağız."

Türkmen, Uluslararası Bocce Konfederasyonu'nun 3 Kasım'da genel kurul toplantısının olacağını hatırlatarak, başkanlığa yeniden aday olduğunu söyledi.

Milli sporcu Mehmet Can Yakın da milli takım olarak işlerini iyi yapan bir ekipten oluştuğunu belirterek, "Kendimi hazır hissediyorum. Kendi evimde, her şeyin başladığı yerdeyim. 10 yıl önce burada başlamıştım. 10 yıl sonra ne kadar geliştiğimizi herkese göstermek istiyoruz. İyi çalıştık, sonucunun da iyi olmasını diliyorum." dedi.

Milli sporcu Emre Mecit de kendilerini destekleyenlere teşekkür ederek, şampiyonada başarı hedeflediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin spor haberleri... Mersin'de düzenlenecek bocce şampiyonalarının tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

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