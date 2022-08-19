Eylül ve Lina'nın hedefi milli takım - Son Dakika
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Eylül ve Lina'nın hedefi milli takım

19.08.2022 12:13
Eylül ve Lina'nın hedefi milli takım

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin ücretsiz yaz futbol okulunun bu yılki minik kursiyerleri 6 yaşındaki Eylül ve 7 yaşındaki Lina'nın hedefi, gelecekte kadın milli futbol takımında oynamak.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin ücretsiz yaz futbol okulunun bu yılki minik kursiyerleri 6 yaşındaki Eylül ve 7 yaşındaki Lina'nın hedefi, gelecekte kadın milli futbol takımında oynamak.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okullarının bu yılki futbol, tenis, basketbol ve yüzme kurslarına farklı yaş gruplarından yüzlerce çocuk katıldı. Şafak Erdur Seyfi Alanya Futbol Tesisinde düzenlenen ücretsiz yaz okulunun futbol kursiyerleri arasında, bu yıl özellikle iki minik dikkat çekti; 6 yaşındaki Eylül Ada Yıldırım ile 7 yaşındaki Lina Oruç. Futbol sevdalısı minik kızların en büyük hayali, gelecekte kadın futbol milli takımında oynamak.

Ailelerinin desteğiyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği ücretsiz yaz spor okuluna kaydolan ve futbol branşında eğitim alan kız çocukları, futboldaki hünerlerini sergilerken göz doldurdu. Eğitmenleri gözetiminde futbol tekniklerini geliştiren, top kontrolü, top sürme ve pas atmayı öğrenen minikler, penaltı atışlarındaki yeteneklerini de sergiledi.

"Kursa geldiğim için çok mutluyum"

Futbolu çok sevdiğini söyleyen 6 yaşında Eylül Ada Yıldırım, Akdeniz Belediyesi yaz spor okulu sayesinde hayali olan futbola kavuştuğunu ifade etti. Yıldırım, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok eğlenceli, çok güzel bir yer. Gültak başkanımızı çok seviyorum. Bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Hayali ileride kadın futbol milli takımında oynamak olan 7 yaşındaki Lina Oruç da çok çalışarak, gelecekte büyük bir futbolcu olmak istediğini dile getirdi. Lina, "Hocalarımızdan futbolu öğrenmeye çalışıyorum. Öğrendiklerimi geliştirerek ve daha çok çalışarak ileride büyük bir futbolcu olmak istiyorum. Gelecekteki hayalim, kadın futbol milli takımımızda oynamak. Bizlere bu güzel imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Mustafa amcaya teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

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MİNİK EYLÜL VE LİNA, MİLLİ TAKIMDA TOP KOŞTURMAYA TALİP MİNİK EYLÜL VE LİNA, MİLLİ TAKIMDA TOP KOŞTURMAYA TALİP
Kaynak: İHA

Akdeniz, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eylül ve Lina'nın hedefi milli takım - Son Dakika

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