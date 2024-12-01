SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Özgök
MERSİN SPOR: Olaseni 4, Cobbs 14, Pineiro 6, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 8, Berkay Sinirlioğlu 3, Cruz 16, Simmons 8, Deniz Kılıçlı 4, Kairys 4, Canberk Kuş 2, Tevfik Akdemir
FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 8, Melli 4, Sertaç Şanlı 3, Mays 7, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes 20, Biberoviç 12, Mert Emre Ekşioğlu 4, Guduric 8, Colson 14, Marjanovic 12, Erten Gazi
1'İNCİ PERİYOT: 16-27
DEVRE: 35-52
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-72
Basketbol Süper Ligi 8'inci haftasında Mersin Spor, sahasında Fenerbahçe'ye 98-69 kaybetti. Fenerbahçe bu sonuçla 8 maçta 7'nci galibiyetini alırken, ev sahibi Mersin Spor 8 maçta 5'inci yenilgisini aldı.
Son Dakika › Spor › Mersin Spor, Fenerbahçe'ye 98-69 Yenildi - Son Dakika
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