SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız
MERSİN SPOR: Olaseni 6, Cobbs 22, Pineiro 4, Efianayi 12, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 4, Cruz 29, Deniz Kılıçlı, Kairys 7, Canberk Kuş 8,
KARŞIYAKA: Efe Yılmaz 10, Hakan Sayılı 14, Efe Ergi Tırpancı 16, Thomas Akyazılı, Mehmet Efe Demirel 2, Mert Celep 5, Gallıant 19, Muhsin Yaşar 21
1'İNCİ PERİYOT: 15-23
DEVRE: 29-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-62
4'ÜNCÜ PERİYOT: 80-80
5 FAUL: Canberk Kuş, Kartal Özmızrak (Mersin Spor), Hakan Sayılı, Muhsin Yaşar, Thomas Akyazılı ( Karşıyaka)
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Mersin Spor, sahasında Karşıyaka'yı uzatma sonucunda 94-87 yendi.
Son Dakika › Spor › Mersin Spor, Karşıyaka'yı Uzatmada Yendi - Son Dakika
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