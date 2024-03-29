Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şampiyona Ödül Törenine Katıldı

Spor

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası ve Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası ödül törenine katıldı.

Vali Pehlivan, içerisinde bulundukları tesisin Türkiye'de bir numara, Avrupa'da da sayılı tesisler arasında yer aldığını belirtti. Tesisin 2013 yılında Akdeniz Oyunları vesilesiyle yapıldığını ve bugüne kadar da birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını ifade eden Pehlivan, "Bundan sonra da hem ulusal, hem de uluslararası çok daha fazla etkinliğe ev sahipliği yapmak istiyoruz" dedi.

Mersin'in, Akdeniz Bölgesi'nde gerek ekonomik, gerek sosyal, gerekse sporun yanı sıra birçok alanda yürütülen faaliyetlerle yıldızının giderek daha da parladığını vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Her alanda pek çok girişim ve yatırımın olduğu ilimizde gerçekleştirilen faaliyetlerin sayısı giderek artmaktadır. Bir yanı tarım, bir yanı sanayi, bir yanı lojistik ve ticaret, bir yanı turizm olan ilimiz aynı zamanda bir spor kentidir. Çünkü altyapımız güçlü. Özellikle Akdeniz Oyunları, tesislerimizin yenilenmesine ve yeni tesislerin yapılmasına vesile olmuştur. Cumhurbaşkanımızın 'sporu tabana yayıyoruz' anlayışı doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığımız adımlarını atıyor. 81 vilayette bütün ilçelerde spor tesisleri yapılıyor. Altyapı giderek güçleniyor. İlimiz de bu alandaki yatırımlardan ziyadesiyle faydalanıyor."

Şampiyonaya katılan sporcularla gurur duyduğunu dile getiren Pehlivan, "Burada bulunmanız bizler için onur vesilesidir. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Yarışmalara katılan bütün sporcuları, antrenörlerimizi ve dereceye giren sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu'nun da konuşma yaptığı törende, Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet, Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası ve Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcu ve takımlara ödül ve kupalarını takdim etti.

Programın ardından Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde tesislerinin zarar görmesi nedeniyle maçlarını Mersin Şehir Stadyumu'nda oynayan Atakaş Hatayspor'un antrenmanlarını yaptığı tesislerde de incelemede bulundu.

Vali Pehlivan'a, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de eşlik etti. - MERSİN