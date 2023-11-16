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Gamze Altun, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu - Son Dakika

Gamze Altun, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu

16.11.2023 13:49

Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye'yi temsil eden Mersinli milli sporcu Gamze Altun, kadınlar 45 kiloda silkme kategorisinde 91 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve dünya şampiyonu oldu. Ayrıca toplamda 154 kilo kaldırarak bronz madalya ile dünya üçüncülüğü elde etti.

Meksika'nın Guadalajara kentinde gerçekleştirilen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Gamze Altun, altın madalya kazandı.

REKOR KIRDI

Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye'yi temsil eden Mersinli milli sporcu Gamze Altun, Avrupa rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu.

TOPLAM 154 KİLO KALDIRDI

Kadınlar 45 kiloda, silkme kategorisinde 91 kilo kaldırarak şampiyon olan Altun, toplamda ise 154 kilo kaldırarak bronz madalya ile dünya üçüncülüğü elde etti.

Milli halterci Gamze Altun, Meksika'da rekor kırarak dünya şampiyonu oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gamze Altun, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gamze Altun, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu - Son Dakika
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