Gamze Altun, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu

Meksika'nın Guadalajara kentinde gerçekleştirilen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Gamze Altun, altın madalya kazandı.
Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye'yi temsil eden Mersinli milli sporcu Gamze Altun, Avrupa rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu.
Kadınlar 45 kiloda, silkme kategorisinde 91 kilo kaldırarak şampiyon olan Altun, toplamda ise 154 kilo kaldırarak bronz madalya ile dünya üçüncülüğü elde etti.
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