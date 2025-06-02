2024-2025 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Dries Mertens, ailesiyle birlikte bugün İstanbul'dan ayrılarak sarı-kırmızılı kulübe veda etti. İstanbul Havalimanı'ndan İtalya'nın Napoli kentine giden 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunmadı.
Son Dakika › Spor › Mertens İstanbul'dan Ayrıldı - Son Dakika
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