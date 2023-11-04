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Messi, İsrail'e mi destek veriyor? İletişim Başkanlığı kanıtlarıyla iddiaya cevap verdi - Son Dakika

Messi, İsrail'e mi destek veriyor? İletişim Başkanlığı kanıtlarıyla iddiaya cevap verdi

Son Güncelleme: 04.11.2023 08:58

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin elinde İsrail bayrağını tutarak İsrail'i desteklediğini ifade ettiği iddialarını yalanladı. Arjantinli futbolcunun dolaşıma giren fotoğrafının değiştirildiği ve Messi'nin elinde bayrak yerine bir markanın logosunun bulunduğu çantayı tuttuğu belirtildi.

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin İsrail bayrağını tuttuğu fotoğraf kısa süre içerisinde milyonlarca etkileşim almıştı. Arjantinli yıldızın İsrail'i desteklediğini ifade ettiği öne sürülürken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalanladı.

"HESAPLARINDA BÖYLE BİR İÇERİK YER ALMIYOR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Lionel Messi'nin İsrail bayrağını taşıyarak İsrail'e desteğini ifade ettiği iddiaları doğru değil. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılan ekran görüntüsünün değiştirildiği tespit edildi. Arjantinli futbolcunun sosyal medya hesaplarında böyle bir içerik yer almıyor." ifadeleri kullanıldı.

FOTOĞRAFIN ORİJİNALİ PAYLAŞILDI

Öte yandan fotoğrafın orijinali de paylaşılırken, "Messi'nin elinde bir markanın logosu bulunan bir çanta tuttuğu ve görselin İsrail bayrağını içerecek şekilde değiştirildiği tespit edildi." denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Lionel Messi, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi, İsrail'e mi destek veriyor? İletişim Başkanlığı kanıtlarıyla iddiaya cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Messi, İsrail'e mi destek veriyor? İletişim Başkanlığı kanıtlarıyla iddiaya cevap verdi - Son Dakika
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