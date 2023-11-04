Messi, İsrail'e mi destek veriyor? İletişim Başkanlığı kanıtlarıyla iddiaya cevap verdi

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin İsrail bayrağını tuttuğu fotoğraf kısa süre içerisinde milyonlarca etkileşim almıştı. Arjantinli yıldızın İsrail'i desteklediğini ifade ettiği öne sürülürken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalanladı.

"HESAPLARINDA BÖYLE BİR İÇERİK YER ALMIYOR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Lionel Messi'nin İsrail bayrağını taşıyarak İsrail'e desteğini ifade ettiği iddiaları doğru değil. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılan ekran görüntüsünün değiştirildiği tespit edildi. Arjantinli futbolcunun sosyal medya hesaplarında böyle bir içerik yer almıyor." ifadeleri kullanıldı.

FOTOĞRAFIN ORİJİNALİ PAYLAŞILDI

Öte yandan fotoğrafın orijinali de paylaşılırken, "Messi'nin elinde bir markanın logosu bulunan bir çanta tuttuğu ve görselin İsrail bayrağını içerecek şekilde değiştirildiği tespit edildi." denildi.