Messi tarih yazıyor! Copa Amerika'da ilk finalist Arjantin - Son Dakika
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Messi tarih yazıyor! Copa Amerika'da ilk finalist Arjantin

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Copa Amerika yarı finalinde Kanada'yı 2-0 yenen Arjantin, üst üste ikinci kez finale çıktı. Mücadelede gol atan Lionel Messi, bu golle uluslararası erkek golcüler listesinde 109 golle ikinci sıraya yükseldi ve milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu oldu.

10.07.2024 08:50  Güncelleme: 08:59
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Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, Copa Amerika yarı finalinde Kanada'yı 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez finale çıkmayı başardı.

MESSI, TARİHE GEÇTİ

Lionel Messi, 51. dakikada attığı golle 109 gole ulaşarak Ali Daei ile arasındaki eşitliği bozdu ve uluslararası erkek golcüler listesinde ikinci sıraya yükseldi. Uluslararası erkek golcüler listesinde Cristiano Ronaldo 130 gol ile zirvede yer alıyor. Bununla birlikte Lionel Messi, tarihte milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu olacak.

DEV FİNAL 15 TEMMUZ'DA

Arjantin, 16. Copa Amerika şampiyonluğu için finalde 11 Temmuz Perşembe gecesi TSİ 03.00'da Uruguay ile Kolombiya yarı final mücadelesinin galibiyle oynayacak. Final 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Messi tarih yazıyor! Copa Amerika\'da ilk finalist Arjantin

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SON DAKİKA: Messi tarih yazıyor! Copa Amerika'da ilk finalist Arjantin - Son Dakika
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