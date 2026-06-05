Messi Tarihe Geçti - Son Dakika
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Messi Tarihe Geçti

05.06.2026 11:16
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Lionel Messi, Dünya Kupası'nda 'Altın Top' ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu oldu.

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde "Altın Top" ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu oldu.

FIFA tarafından 1982 Dünya Kupası'ndan itibaren uygulamaya konulan "Altın Top", FIFA Teknik Komitesi tarafından seçilen en iyi futbolcu listesinin medya mensupları tarafından oylanmasıyla belirleniyor.

İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle hem "gol kralı" ünvanını elde eden hem de İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Paolo Rossi, "Altın Top"un da ilk sahibi oldu.

Meksika 1986'da bu kez sahneye Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona çıktı. İngiltere'ye elle attığı golle organizasyona damgasını vuran Maradona, Arjantin'in şampiyonluğunda pay sahibi olurken "Altın Top"u da aldı.

İtalya 1990'da ise bir ilk yaşandı ve ilk kez şampiyon olmayan bir takımın oyuncusu "Altın Top" aldı. Almanya'nın şampiyon olduğu turnuvada İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci bu ödüle layık görüldü.

ABD 1994'de Brezilyalı Romario, Fransa 1998'de Brezilyalı Ronaldo, Güney Kore ve Japonya'daki 2002 Dünya Kupası'nda Alman kaleci Oliver Kahn, Almanya 2006'da Fransız Zinedine Zidane, Güney Afrika 2010'da Uruguaylı Diego Forlan, Brezilya 2014'te Arjantinli Lionel Messi, Rusya 2018'de Hırvat Luka Modric "Altın Top"u kazandı.

Messi tarihe geçti

Messi, Dünya Kupası'nda "Altın Top" ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu konumunda bulunuyor.

Yıldız futbolcu, Brezilya 2014'ten sonra takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadığı Katar 2022'de de ödülün sahibi oldu.

Ayrıca Messi, FIFA'nın 2002'den beri uygulamaya başladığı "maçın oyuncusu" ödülünü 11 kez kazanarak bu alanda da zirvede yer aldı.

Dünya Kupası'nda 1982'den bu yana uygulanan "Altın Top" ödülünü alan futbolcular şunlar:

Kupa

Futbolcu

Ülkesi

1982 İspanya

Paola Rossi

İtalya

1986 Meksika

Diego Maradona

Arjantin

1990 İtalya

Salvatore Schillaci

İtalya

1994 ABD

Romario

Brezilya

1998 Fransa

Ronaldo

Brezilya

2002 G.Kore-Japonya

Oliver Kahn

Almanya

2006 Almanya

Zinedine Zidane

Fransa

2010 Güney Afrika

Diego Forlan

Uruguay

2014 Brezilya

Lionel Messi

Arjantin

2018 Rusya

Luka Modric

Hırvatistan

2022 Katar

Lionel Messi

Arjantin

"Altın Eldiven"

Dünya Kupası'nda en iyi kalecilere verilen "Altın Eldiven" uygulaması, 1994 ABD'de hayata geçirildi.

İlk olarak SSCB'nin unutulmaz kelecisi Lev Yashin adına verilmeye başlanan ödül, 2010'dan itibaren "Altın Eldiven" olarak değiştirildi.

"Altın Eldiven" ödülünü kazanan kaleciler ve ülkeleri şöyle:

Kupa

Futbolcu

Ülkesi

1994 ABD

Michel Preud'homme

Belçika

1998 Fransa

Fabien Barthez

Fransa

2002 G.Kore-Japonya

Oliver Kahn

Almanya

2006 Almanya

Gianluigi Buffon

İtalya

2010 Güney Afrika

Iker Casillas

İspanya

2014 Brezilya

Manuel Neuer

Almanya

2018 Rusya

Thibaut Courtois

Belçika

2022 Katar

Emiliano Martinez

Arjantin

En iyi genç oyuncu

Dünya Kupası'nda "en iyi genç oyuncu" ödülü, 1958'den itibaren verilmeye başlandı.

Bu ödülü, ilk olarak Pele kazandı, son ödül ise Arjantinli Enzo Fernandez'e gitti.

"En iyi genç oyuncu" ödülünü alan isimler şunlar:

Kupa

Futbolcu

Ülkesi

Yaşı

1958 Brezilya

Pele

Brezilya

17

1962 Şili

Florian Albert

Macaristan

20

1966 İngiltere

Franz Beckenbauer

Almanya

20

1970 Meksika

Teofilo Cubillas

Peru

21

1974 Batı Almanya

Wladyslaw Zmuda

Polonya

20

1978 Arjantin

Antonio Cabrini

İtalya

20

1982 İspanya

Manuel Amoros

Fransa

21

1986 Meksika

Enzo Scifo

Belçika

20

1990 İtalya

Robert Prosinecki

Yugoslavya

21

1994 ABD

Marc Overmars

Hollanda

20

1998 Fransa

Michael Owen

İngiltere

18

2002 G.Kore-Japonya

Landon Donovan

ABD

20

2006 Almanya

Lukas Podolski

Almanya

21

2010 Güney Afrika

Thomas Müller

Almanya

20

2014 Brezilya

Paul Pogba

Fransa

21
2018 Rusya

Kylian Mbappe

Fransa

19
2022 Katar

Enzo Fernandez

Arjantin

21

Centilmenlik ödülü

"FIFA Centilmenlik Ödülü", Dünya Kupası boyunca en centilmen takıma veriliyor ve ikinci tura kalan takımlar arasından seçiliyor.

İlk olarak 1970'te Peru'ya verilen ödülü son kazanan ülke ise İngiltere oldu. Centilmenlik ödülünü en çok kazanan ülke, 4 kezle Brezilya oldu, İspanya ve İngiltere 3'er, Peru, Batı Almanya, Arjantin, Fransa, Belçika ve Kolombiya ise birer kez en centilmen takım seçildi.

Centilmenlik ödülü kazanan ülkeler şöyle:

Kupa

Kazanan

1970 Meksika

Peru

1974 Batı Almanya

Batı Almanya

1978 Arjantin

Arjantin

1982 İspanya

Brezilya

1986 Meksika

Brezilya

1990 İtalya

İngiltere

1994 ABD

Brezilya

1998 Fransa

İngiltere-Fransa

2002 G.Kore-Japonya

Belçika

2006 Almanya

Brezilya-İspanya

2010 Güney Afrika

İspanya

2014 Brezilya

Kolombiya

2018 Rusya

İspanya

2022 Katar

İngiltere

Kaynak: AA

Lionel Messi, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi Tarihe Geçti - Son Dakika

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