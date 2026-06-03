Messi'nin kalacağı odayı görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Messi'nin kalacağı odayı görenler aynı yorumu yapıyor

Messi\'nin kalacağı odayı görenler aynı yorumu yapıyor
03.06.2026 10:28
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Arjantin Milli Takımı'nın Kansas City kampında Lionel Messi'nin tek başına konaklayacağının ortaya çıkması futbolseverlerin dikkatini çekti. Çok sayıda taraftar, "Messi'ye duyulan saygı gerçekten inanılmaz" yorumunda bulunarak yıldız futbolcuya gösterilen özel yaklaşımı değerlendirdi.

Arjantin Milli Takımı'nın Kansas City kampında Lionel Messi'nin tek başına konaklayacağının ortaya çıkması futbolseverlerin dikkatini çekti. Takım kaptanına gösterilen özel yaklaşım, taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

MESSI'YE ÖZEL ODA DÜZENİ

Arjantin Milli Takımı'nın Kansas City'deki kampında Lionel Messi için özel bir konaklama planı hazırlandı. Takım kaptanının kamp süresince 202 numaralı odada tek başına kalacağı öğrenildi. Takımın diğer oyuncuları ise oda paylaşımı yaparken, Messi'nin tek başına konaklayacak olması dikkat çekti.

Messi'nin kalacağı odayı görenler aynı yorumu yapıyor

DE PAUL VE OTAMENDI AYNI ODADA

Kamp planlamasına göre Rodrigo De Paul ile Nicolas Otamendi'nin 203 numaralı odada birlikte kalacağı belirtildi. Arjantin Milli Takımı'nın oda dağılımı futbol kamuoyunda ilgiyle karşılandı.

FUTBOLSEVERLERDEN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Messi'nin kamp boyunca tek başına kalacağının ortaya çıkmasının ardından çok sayıda futbolsever görüşlerini paylaştı. Özellikle takım kaptanına gösterilen yaklaşımın, Arjantin Milli Takımı içerisindeki konumunu gözler önüne serdiği değerlendirmeleri yapıldı.

Yapılan yorumlarda, "Messi'ye duyulan saygı gerçekten inanılmaz", "Bu durum onun takım içindeki liderliğini gösteriyor" ve "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden birine yakışan bir yaklaşım" ifadeleri öne çıktı.

TAKIMIN EN BÜYÜK KOZU

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanlığını sürdüren Lionel Messi, hem saha içindeki performansı hem de takım üzerindeki etkisiyle teknik heyetin en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Lionel Messi, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'nin kalacağı odayı görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

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