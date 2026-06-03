Arjantin Milli Takımı'nın Kansas City kampında Lionel Messi'nin tek başına konaklayacağının ortaya çıkması futbolseverlerin dikkatini çekti. Takım kaptanına gösterilen özel yaklaşım, taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.
Arjantin Milli Takımı'nın Kansas City'deki kampında Lionel Messi için özel bir konaklama planı hazırlandı. Takım kaptanının kamp süresince 202 numaralı odada tek başına kalacağı öğrenildi. Takımın diğer oyuncuları ise oda paylaşımı yaparken, Messi'nin tek başına konaklayacak olması dikkat çekti.
Kamp planlamasına göre Rodrigo De Paul ile Nicolas Otamendi'nin 203 numaralı odada birlikte kalacağı belirtildi. Arjantin Milli Takımı'nın oda dağılımı futbol kamuoyunda ilgiyle karşılandı.
Messi'nin kamp boyunca tek başına kalacağının ortaya çıkmasının ardından çok sayıda futbolsever görüşlerini paylaştı. Özellikle takım kaptanına gösterilen yaklaşımın, Arjantin Milli Takımı içerisindeki konumunu gözler önüne serdiği değerlendirmeleri yapıldı.
Yapılan yorumlarda, "Messi'ye duyulan saygı gerçekten inanılmaz", "Bu durum onun takım içindeki liderliğini gösteriyor" ve "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden birine yakışan bir yaklaşım" ifadeleri öne çıktı.
Arjantin Milli Takımı'nın kaptanlığını sürdüren Lionel Messi, hem saha içindeki performansı hem de takım üzerindeki etkisiyle teknik heyetin en önemli isimleri arasında yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Messi'nin kalacağı odayı görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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