Messi'nin maç izlemeye geldiğini duyan Arjantinliler stadyuma akın etti

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğu kıl payı kaçıran Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, yeni sezon öncesi moral depolamak ve yorgunluk atmak için soluğu memleketi Rosario’da aldı.

BAŞKAN AĞABEYİNE DESTEK

Messi, ailesi tarafından kurulan ve başkanlığını ağabeyi Matias Messi’nin üstlendiği Rosario Leones’in, Central Cordoba ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi stadyumdan takip etti. Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken 39 yaşındaki efsane isim, karşılaşmayı tribünden büyük bir heyecanla izleyerek ailesine ve takıma moral verdi.

YÜZLERCE KİŞİ MESSI İÇİN STADA KOŞTU

Ünlü futbolcunun maçı izlemeye gitmesi ise kentte adeta hayatı durdurdu. Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi, ülkesi Arjantin’de taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Stadyumdaki çatıya çıkan Messi, hayranlarını tek tek selamladı. Rosariolular, stadyum çevresinden uzun süre boyunca ayrılmayarak ünlü futbolcuyla fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı.