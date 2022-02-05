- Mesut Bakkal: "Böyle bir maçı 2-2'ye getirmek galibiyet kadar güzel"

DENİZLİ - Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Eyüpspor maçının ardından, "2-0'dan böyle bir maçı 2-2'ye getirmek bence en azından galibiyet kadar güzel. Önümüzde 14 maç var, bunların hepsine de talibiz" dedi.

Denizlispor evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Denizlispor Teknik Direktör Mesut Bakkal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımla çalışmaya başlayalı bir hafta olduğunu vurgulayan Bakkal, "Sakatımız da var, eksiğimiz de var. Aslında 2 devreli bir maç oldu. Baktığınız zaman ilk devre baskı yiyen ve kalesinde 2 gol gören takım, bir devren sonra başka takım. Aslında benim istediğim ikinci devre tabii ki oyuncu değişikliklerinden sonra futbolcuların gösterdiği tepki, bu takım var olmanın bir şeylerini gösterdi. 2 tane çok güzel gol oldu. Aslında oyunun başından itibaren yapmamız gereken buydu. Ligdeki konum, uzun zamandır maç kazanamama ve güçlü bir rakiple oynama ilk devre böyle bir sonuç geçmişti" diye konuştu.

"Böyle bir maçı 2-2'ye getirmek galibiyet kadar güzel"

Konuşmasının devamında oyuncuları tebrik eden Bakkal, "Ben öncelikle oyuncularımı kutluyorum. 2-0'dan böyle bir maçı 2-2'ye getirmek bence en azından galibiyet kadar güzel. Bu dönemde aldığımız her puan bizim için çok değerli, içerideki oyuncu grubu inanmışlığı bu işi yapacaklarını bu maçta gösterdiler. Önümüzde 14 maç var, bunların hepsine de talibiz. İyi gidiyoruz, iyi başladık yani oyun olarak tepki olarak da eksiklerimizi çalışıp önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.