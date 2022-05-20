Mesut Bakkal: "Denizli'nin bu sene ligde kalması her açıdan çok önemliydi" - Son Dakika
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Mesut Bakkal: "Denizli'nin bu sene ligde kalması her açıdan çok önemliydi"

20.05.2022 22:35
Mesut Bakkal: "Denizli'nin bu sene ligde kalması her açıdan çok önemliydi"

Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "İyi bitirmek önemliydi ve bunu da bitirdik, Denizli'nin bu sene ligde kalması her açıdan çok önemliydi" dedi.

Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "İyi bitirmek önemliydi ve bunu da bitirdik, Denizli'nin bu sene ligde kalması her açıdan çok önemliydi" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında evinde Erzurumspor'u 4-0 yenen Denizlispor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Denizlispor'un ligde kalmasının çok önemli olduğunu ve oyuncularını tebrik ettiğini belirten Mesut Bakkal, "Öncelikle herkese hayırlı olsun. 15 maç 9. galibiyet. Geçen hafta ligde kalmayı garantileyen bir takım. Rakibin eksikleri vardı çünkü play-off oynayacak. Ona rağmen kazanmasını bildik. 15 maçta 30 puan ve oyuncularımı kutluyorum. Yönetime teşekkür ediyorum, Denizli'nin bu sene ligde kalması her açıdan çok önemliydi. Bunu da başardık ve mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, özellikle ben geldikten sonraki desteklerinden dolayı. Güzle bir taraftar vardı. İyi bitirmek önemliydi ve bunu da bitirdik. Üstün oynayan, üreten gol kaçıran takım bizdik. İyi oynadık ve kazandı çocuklar. Buralara gelene kadar zor süreç geçirdik belki ama başarmak güzeldi" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 4 BB Erzurumspor: 0 Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 4 BB Erzurumspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0
Kaynak: İHA

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