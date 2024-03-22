Bir dönemler Fenerbahçe forması da giyen ve geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Futbolu bıraktıktan sonra spor yapmaya başlayan Mesut Özil'in son hali ise dikkatlerden kaçmadı. 35 yaşındaki eski futbolcu'nun kaslı hali binlerce beğeni aldı.
Özil'in bu değişimine Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan dünya yıldız Cristiano Ronaldo da kayıtsız kalmadı. Ronaldo Özil'in paylaşımının altına, "Fena değil kardeşim" şeklinde bir yorum yaptı.
Ronaldo'nun o yorumu;
İşte Mesut Özil'in kaslı hali;
Son Dakika › Spor › Mesut Özil'in kaslı haline Cristiano Ronaldo'dan 3 kelimelik yorum - Son Dakika
Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na katılan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcularından Ahmet Ünal, 73 kiloda altın madalya kazandı. Turnuvada rakiplerini yenerek büyük bir başarı elde eden Ahmet Ünal, ilçenin ve Türkiye'nin gururu oldu. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ahmet Ünal'ı tebrik ederek, sporcu şehri olma hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Finlandiya'yı 32-11 yenerek üçüncü maçını kazandı. İyi bir başlangıç yapan milli takım, savunmada da başarılı bir performans sergileyerek devreyi 20-2 önde tamamladı. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren takım, maçı 21 sayı farkla kazandı. Takım, organizasyondaki dördüncü maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, eski başantrenörü Ekrem Memnun'u 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsayan resmi sözleşmeyle tekrar göreve getirdi. İmza töreninde Memnun ve Başkan Özbek açıklamalarda bulundu. Memnun, Galatasaray kültürünün gerektirdiklerini bildiklerini ve yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti. Başkan Özbek ise Memnun'un daha önce Galatasaray'a faydalı hizmetler verdiğini ve başarılar dilediğini ifade etti. Ekrem Memnun, aynı zamanda Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapmaktadır.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının sonunda çıkan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'deki toplumsal ayrıştırma ve siyasetteki öfke dilinin yeşil sahalara sirayet ettiğini belirterek, yeşil sahaların dostça rekabetle anılmasını istedi. Babacan, şiddetin futbol için yeri olmadığını vurgulayarak, spor camiasının ve futbol kulübü yöneticilerinin sorumluluk bilinciyle konuşması gerektiğini söyledi.
16 yaşındaki Ada Zehra Anlatıcı, Trisome Oyunları'nda 200 metre serbest kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Ayrıca 100 metre kurbağalama kategorisinde gümüş madalya aldı. Milli özel sporculardan Elif Oral ise 200 metre serbest ve 100 metre kurbağalamada bronz madalya kazandı. Alperen Menç ise 50 metre kelebek yarışında bronz madalya elde etti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Beşiktaş'ta seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, esnafı selamladı, kuyumcu esnafının sorunlarını dinledi ve taraftarlarla buluştu. Ayrıca banka emeklisi vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları hakkında bilgi verdi.
İstanbul Arel Üniversitesi'nde düzenlenen 1. Spor Zirvesi Kongresi'nde ünlü Spor Yorumcusu Emre Özcan ve Spor Psikoloğu Arda Coşkun, Türk futbolunun kötü yönetimler ve düşük yaptırımlar nedeniyle kritik bir süreçten geçtiğini belirtti. Ayrıca, spor psikolojisi ve sporcuların hedef belirleme konusundaki zorlukları da konuşuldu.
Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde İstanbul Efendileri ile karşılaşacak. Maç, Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.
Muğla'nın Menteşe ilçesinin hokey takımı Ege Yıldızları, Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi'nde temsil edecekleri Hokey Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası için A Milli Kadın Hokey Takımı oyuncusu Ece Şahiner'i kadrosuna kattı.
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