Mesut Özil'in kaslı haline Cristiano Ronaldo'dan 3 kelimelik yorum - Son Dakika
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Spor

Mesut Özil'in kaslı haline Cristiano Ronaldo'dan 3 kelimelik yorum

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Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil'in kaslı hali hayranlarını şaşkına çevirdi. Özil'in son paylaşımının altına dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'dan "Fena değil kardeşim" şeklinde bir yorum geldi.

22.03.2024 17:38  Güncelleme: 17:44
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Bir dönemler Fenerbahçe forması da giyen ve geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil, adından söz ettirmeye devam ediyor.

KASLI HALİ ŞAŞIRTTI

Futbolu bıraktıktan sonra spor yapmaya başlayan Mesut Özil'in son hali ise dikkatlerden kaçmadı. 35 yaşındaki eski futbolcu'nun kaslı hali binlerce beğeni aldı.

"FENA DEĞİL KARDEŞİM"

Özil'in bu değişimine Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan dünya yıldız Cristiano Ronaldo da kayıtsız kalmadı. Ronaldo Özil'in paylaşımının altına, "Fena değil kardeşim" şeklinde bir yorum yaptı.

Ronaldo'nun o yorumu;

Mesut Özil'in kaslı haline Ronaldo'dan 3 kelimelik yorum

İşte Mesut Özil'in kaslı hali;

Mesut Özil'in kaslı haline Ronaldo'dan 3 kelimelik yorum
Mesut Özil'in kaslı haline Ronaldo'dan 3 kelimelik yorum
Mesut Özil'in kaslı haline Ronaldo'dan 3 kelimelik yorum
Mesut Özil'in kaslı haline Ronaldo'dan 3 kelimelik yorum
Mesut Özil\'in kaslı haline Cristiano Ronaldo\'dan 3 kelimelik yorum

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Son Dakika Spor Mesut Özil'in kaslı haline Cristiano Ronaldo'dan 3 kelimelik yorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mesut Özil'in kaslı haline Cristiano Ronaldo'dan 3 kelimelik yorum - Son Dakika
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