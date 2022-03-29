Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması - Son Dakika
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Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması

29.03.2022 11:31

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in hakkında birçok iddia da gündeme gelmeye devam ediyor. Mesut için eski takım arkadaşı Monreal de, "Onun tek sorunu herkesle sorunu olması" ifadelerini kullandı. Özil'in bu iddiaya nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

Sarı-Lacivertliler'in kaptanlarından Mesut Özil için yine karanlık dönem başladı. Arsenal'da uzun süre kadro dışı kalan Mesut, Fenerbahçe'de de sancılı günler yaşıyor. Mesut'la Arsenal'da birlikte top koşturan Nacho Montreal, FourFourTwo'ya konuştu. Monreal, "Herkesle sorunu olan bir futbolcu" dedi.

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İşte Monreal'in açıklamaları:

"HERKESLE SORUNU VAR"

"Mesut Özil'in sorunu herkesle sorunları olması. Arsene Wenger ile tartıştı ve son birkaç maçı oynayamadı. Sonra Unai Emery ona güvendi ve onu liderimiz yaptı. Bir özgüven aşıladı, Mesut o dönem birçok maçta oynadı. Ancak sonra Emery, takımda Mesut'tan daha iyi durumda olan oyuncular olduğunu gördü. Özil takımın en iyi oyuncularından biriydi, en çok para kazanan oyunculardan biriydi ama istenilen seviyede olmadığını gördüler. Birey olarak insanlarla arası iyiydi ama maçlarda yer alamadı."

Mesut Özil için olay suçlama! Takım arkadaşı sırtından vurdu

"ASLOLAN FENERBAHÇE"

Mesut Özil Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu, "Aslolan Fenerbahçe" paylaşımıyla buzları eritmek için hazır olduğunun mesajını verdi.

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