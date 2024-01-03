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Mete Kalkavan Hakemlik Kariyerini Sonlandırdı - Son Dakika
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Mete Kalkavan Hakemlik Kariyerini Sonlandırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mete Kalkavan'ın kendi isteğiyle hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Kalkavan, Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Mete Kalkavan Hakemlik Kariyerini Sonlandırdı
03.01.2024 - 19:27,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mete Kalkavan'ın kendi isteğiyle hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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