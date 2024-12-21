Metin Öztürk: Kayseri Zor Bir Deplasman - Son Dakika
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Metin Öztürk: Kayseri Zor Bir Deplasman

Metin Öztürk: Kayseri Zor Bir Deplasman

Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk, Kayserispor maçı öncesi zor bir deplasman olacağını belirtti.

21.12.2024 15:16
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yarın oynanacak Bellona Kayserispor maçı öncesinde, "Kayseri en çok zorlandığımız, bugüne dek en fazla puan kaybı yaşadığımız deplasmanlardan birisi." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu yaralanan sporculara acil şifalar dileyerek, "Sporcularımız kamp yaparken çığ düştü. 5 sporcumuz yaralanmış, 1 sporcumuz yoğun bakımda. Hepsine geçmiş olsun, çok üzgünüz. Acil şifalar diliyorum." açıklamasını yaptı.

Yarın Trendyol Süper Lig'de oynayacakları Bellona Kayserispor maçına değinen Öztürk, zor bir deplasmanda boy göstereceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kayseri her zaman zor bir deplasmandır. Sağ olsunlar bizi ve tüm takımları müthiş bir konukseverlikle karşılıyorlar. Kayseri en çok zorlandığımız, bugüne dek en fazla puan kaybı yaşadığımız deplasmanlardan birisi. Ümit ediyorum ki hakem konuşmadığımız, fair play ruhuna uygun güzel bir maç olur. Kazanır döneriz ve maratonumuza devam ederiz."

ikas Eyüpspor- Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirme

Süper Lig'de dün oynanan ikas Eyüpspor-Fenerbahçe müsabakasıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Öztürk, şunları söyledi:

"Dünkü maçı tüm futbolseverler gibi izledim. Aynı anda 9 maçın hepsini izlemek mümkün olmuyor ama ikinci sıradaki rakibimiz olunca merak edip izledim. Çok şaşkınım. Futbolun sahada oynanmasını, futbolun adaletinden bahsediyoruz. Sanıyorum İrfan Can Kahveci, Caner Erkin'e öyle bir dirsek vurdu ki biz 'Herhalde hakem birazdan düdüğü çalıp durduracak.' dedik. Devam ettirdi, görmedi. Yan hakem görmedi. Yan hakemler de galiba FIFA hakemi. Yayıncı kuruluş her zamanki gibi gündeme getirmedi, gol oldu. Arkasından Eyüp'ün bir golü faul gerekçesiyle sayılmadı. Ben ofsayt zannettim, o kadar net bir goldü ki. Baktım faulmüş. Federasyon başkanımız 19 takımın tamamının maçlarını takip ediyor. Tahmin ediyorum ki sadece büyük takımları takip etmiyor. 2 hafta önceki Galatasaray-Eyüpspor maçını büyük bir ilgiyle izlemiş ve Eyüpspor'un hakkının yendiğini söylüyor. Sanıyorum bununla ilgili basın açıklaması olacaktır TFF Başkanı'nın, Eyüpspor'un hakkının yenip yenmediğine dair. Biz taraf olduğumuz için bana göre orada Eyüpspor'un hakkı yendi, Avrupa yolunda giderken 2 puanı gasp edildi. Ben bir tarafım, bir şey diyemiyorum. Mutlaka federasyon başkanımız benden daha objektiftir, objektif bir açıklama yapar."

Liglerin araya gireceğini belirten Metin Öztürk, "Bir araya giriyoruz. Artık şu yapıydı, yalıydı, bunlardan uzak durmak istiyorsanız tiyatro reklamı yapayım. Boğaz'da Büyükdere'de güzel bir Fuat Paşa Yalısı var, Fuat Paşa Yalısı tiyatrosunu izlemenizi öneririm. İçinde Fuat var, yalı var, yalı olunca üstünde yapı var, paşa var, tiyatro var. Saygılar, iyi yıllar." şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Metin Öztürk: Kayseri Zor Bir Deplasman - Son Dakika

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