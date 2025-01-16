Metin Öztürk: "VAR'da hata yapan hakemin, hakemliğini bitirsinler" - Son Dakika
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Spor

Metin Öztürk: "VAR'da hata yapan hakemin, hakemliğini bitirsinler"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, VAR'da hata olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Orta hakemin, yan hakemin hatasını kabul ediyoruz.

16.01.2025 17:05
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, VAR'da hata olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Orta hakemin, yan hakemin hatasını kabul ediyoruz. Olabilir, insanlık halidir. Hepimiz hata yapıyoruz. Federasyon başkanımız da aynı şeyi söylüyor. VAR'da hata yapan hakemin, hakemliğini bitirsinler" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Hatay spor maçı öncesinde İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen illerden olan Hatay'ın kendileri için farklı bir önemi olduğunu söyleyen Öztürk, "Galatasaray sadece bir spor kulübü değil, pek şeyin öncüsü olan bu kulüp aynı zaman sivil toplu kuruluşu. 11 şehri sarsan depremden sonra stadımızda hemen sabahleyin başkanımız Dursun Özbek, o zamanki başkan vekilimiz Erden Timur, Eray Yazgan hemen o bölgeye katkı sağlayacak hazırlıklara başladı ve akabinde de çok kısa bir süre içinde 100 tır, 11 şehrin olduğu bölgeye sevk edildi. En çok Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş etkilenmişti. Erden Timur, arabayla 11-12 saat yolculukla gitti. UltrAslan'a minnettarız. Yardımları o bölgeyle ilgili lokasyonlara bıraktılar. Hatay bizim için bambaşka. Devletimiz sağ olsun kalıcı konutları yapıyor. Hala doğal olarak konteynerlarda yaşayanlar var. Hatay için yapılacak şey ekonomik yardımdan çok artık e-ticaret var, o bölgede inanılmaz tarım zenginliği var, oradan alışveriş yapılabilir. Biz 'Birlikte 1905' mottosunu hala sürdürüyoruz. Mart ayının başında Ramazan ayı başlıyor. Biz bölgelerde çadırlarımızı kurup, iftarlarımızı vereceğiz. Bu sene de öyle olacak" şeklinde konuştu.

Dün statlarının açışının 14. yıl dönümü olduğunu da hatırlatan Metin Öztürk, "Özellikle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet erkanına, buranın yapımına katkıları, bizlere ve tüm kulüplere verdikleri destek için minnettarız. O gün o imkanlar olmasaydı deprem anında lojistik merkezimiz olamazdı. Türkiye'nin her yerinde inanılmaz statlar görüyorsunuz. Bunlar o kulüp, bu kulüp ayrımı olmadan devletimizin katkılarıyla, kulüplerin gayretleriyle yapılan yerler" dedi.

"Yoğun bir fikstür bizi bekliyor"

Hatayspor ile oynayacakları maç hakkında da konuşan Öztürk, "Hatay ile pek çok maç oynadık. Onlarda şu an başkan ve hoca değişikliği var. Futbol aynen gastronomi gibi, tarihsel değerleri gibi o bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Umarım bu değişikliklerden sonra tekrar Hatay üst sıralara tırmanır ve gelecek yıl da bizler beraber ligimizi renklendirmeye devam eder. Lig uzun bir maraton. 8 puanla öndeyiz ama 3 puanlı ligde 2 maça bakar. Onun için Okan hocamız da söyledi, önümüzde 18 maç var. Bunların emeklerine saygı duyuyoruz. Hem Avrupa'da hem ligde yoğun bir fikstür bizi bekliyor. Biz sezonun sonunda şampiyon olup, taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Görevimiz bu, gayretimiz bu" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruya Metin Öztürk, "Okan hocamız ve talepleri doğrultusunda, başkan vekillerimiz Abdullah Kavukçu, İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş tarafından yürütülüyor. Bize bunlar yönetime son aşamada geliyor. Daha vaktimiz var. Dolayısıyla acelemiz yok" diye cevap verdi.

"VAR'da hata yapan hakemin, hakemliğini bitirsinler"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı VAR kararı için ise Öztürk, "Biz geçen sene de yabancı VAR hakemleriyle şampiyon olduk. Bir sorun yok, herkese eşit davranıldığı sürece. Hata olur, biz hataya bir şey söylemiyoruz. VAR'daki hata olamaz. Orta hakemin, yan hakemin hatasını kabul ediyoruz. Olabilir, insanlık halidir. Hepimiz hata yapıyoruz. Federasyon başkanımız da aynı şeyi söylüyor. VAR'da hata yapan hakemin, hakemliğini bitirsinler" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Metin Öztürk: 'VAR'da hata yapan hakemin, hakemliğini bitirsinler' - Son Dakika

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