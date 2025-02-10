MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim - Son Dakika
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MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ülke gündemine bomba gibi düşen Galatasaray-Adana Demirspor maçının ardından bir açıklama yaptı. Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada ''Maçlar bitince VAR kayıtlarını dinliyorum. Salı sabahı dinleyeceğim. Her Salı Riva'ya geliyorum ve maç notlarımı inceliyorum'' dedi.

10.02.2025 13:19
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Dün akşam oynanan ve yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor maçının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu bir soruya yanıt verdi.

Ferhat Gündoğdu, "Maçtan sonra Danimarkalı VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg ile konuştunuz mu?" sorusu üzerine açıklama yaptı.

MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim

"SALI SABAHI DİNLEYECEĞİM"

MHK Başkanı, whatsapp'tan yaptığı yazılı açıklamada "Maçlar bitince VAR kayıtlarını dinliyorum. Salı sabahı dinleyeceğim. Her Salı Riva'ya geliyorum ve maç notlarımı inceliyorum" dedi.

MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim

"PENALTI DEĞİL"

Başkan Ferhat Gündoğdu'nun sağ kolu olarak bilinen bir MHK üyesi de, "Mertens'in pozisyonu penaltı değil. Açık aldatma var. Hakemlerle ilgili gereken puanlamalar yapılacak" dedi.

MHK Başkanı Gündoğdu\'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim

Merkez Hakem Kurulu, Ferhat Gündoğdu, Adana Demirspor, Galatasaray, Gündoğdu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Tarık Yüce:
    Bu ferhatlarda problem var. Ülke çalkalanıyo rahatlığa bak Salı sabahı gider dinlerim diyor 108 2 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Var konuşmaları ve Var odası içini kamera kaydını yayınlayın, avrupa bunu canlı yayında yapıyo. 6s kayırmak için gizliyosunuz 74 24 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Zahmet olcak Salı başka işin varsa gelecek haftayı bekleriz biz! Senin 6s bizi dünyaya rezil ettiği, demirspor sahadan çekildiği an gidip o kaydı alman ve VAR hakemi sorgulamasına başlaman lazımdı. 62 24 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hükmen Mağlup AdanaDemirspor, Ayrıca Para cezası ve puan silme olsun... kümeye 18 51 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Bu seferlik varda konuşulanları da yayınlayın ak la kara ortaya çıksın. Bir gavatsaraylı bunu istemez. 21 24 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    demirsporu bile çıldırttı 6s. herkes görüyo yapı iyice çıktı ortaya yıkılıyor 16 25 Yanıtla
  • ferhat eser:
    federasyonu kapatın gitsin Türk futbolu ingiltereye bağlansın bizi ingiltere futbol federasyonu yönetsin ozaman görün bakalım BEŞİKTAŞIN hakkını hangi baba yiğit yiyebilir 12 25 Yanıtla
  • YaHePYaHiC null:
    çok büyük para cezası verinki aldığı primin üstünde olsun. bu iş adanayla alakalı değil arkadaşlar yönetici karaktersizlerle. 29 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ferhatlar seni sevsin Tarık kokoşu 16 15 Yanıtla
  • said örücü:
    Her hafta GS lehine bir hata tesadüf mü, herkes maçtan çekilme talimatı kimden geldi diye soruyor, asıl soru şu::: penaltı verilmesi talimatı kimden geldi 9 6 Yanıtla
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