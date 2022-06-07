MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan çarpıcı açıklama: Bu insanlar batırdı kulüpleri - Son Dakika
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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan çarpıcı açıklama: Bu insanlar batırdı kulüpleri

07.06.2022 14:39
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan çarpıcı açıklama: Bu insanlar batırdı kulüpleri

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı sert açıklamalar yaptı. "Bu insanlar batırdı kulüpleri" diyen Sancaklı, Türk futboluna gönül verenleri sorumluluk almaya çağırdı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Radyo spor'a açıklamalarda bulundu. Sancaklı, Türk futbolunun içinde yer alanlara 'sorumluluk' çağrısı yaptı.

"SPOR YASASI OLMALI"

Saffet Sancaklı mevcut durumdan yakınarak: "Öyle bir hava oluşturuldu ki Türkiye Büyük Millet Meclisi spora düşman gibi... Spor yasası olmalı! Çünkü artık deniz bitti"

"SPOR YÖNETİCİLİĞİ YAPMA KARDEŞİM"

Sancaklı, spor yasasının zorunlu olduğunu ifade ederek: "Sen bu spor yasasını anlamamışsan spor yöneticiliği yapma kardeşim! Şimdi bu yasayla birlikte çilek almak istiyorlarsa alabilirler, karpuz da alabilirler, kiraz da alabilirler. Ancak kendi bütçeleri kapsamında alabilirler. 110 milyon TL ile bu kulübü yöneteceksin. 110 milyonun üzerinde 20 milyon daha var. Onu cebinden ödeyeceksin işte. Kulübe borç vermeyeceksin. Bu insanlar batırdı kulüpleri. Taraftar da batırmadı. 30-40 yıldır yönetenlerin sayesinde bu hale geldik"

"LÜTFEN KIRMIZIDA GEÇMEYİN"

Saffet Sancaklı yöneticilere serzenişte bulunarak: "Kırmızıda devlet sana niye 'dur' diyor? Durmazsan yayaya çarparsın kötü bir şey olur. Kırmızıda geçersen de cezayı yersin! Ehliyetini alır, para cezası keser, hapis cezası olur. Biz de yöneticilere; 'lütfen kırmızıda geçmeyin' diyoruz!" ifadelerini kullandı.

"BEN O BEYEFENDİYİ TANIMIYORUM"

Sancaklı, TFF başkan adayı Büyükekşi'yi tanımadığını ifade ederek: "Ben o beyefendiyi tanımıyorum, Ali Bey'in (Koç) elinde illaki doneler vardır. Bizim bu konuda duruşumuz net; bir terör örgütüne en ufak yakınlığı olan kişiler hiçbir kurumda görev almamalı!" dedi.

"HEYECANLA ARDA'YI İZLİYORUM"

Saffet Sancaklı, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e överek: "17 yaşında Arda Güler çıktı, Türk futbolu heyecanlanmadı mı? Mesut Özil'i oyuna almayın, Arda'yı alın! Bu çocuklara şans verin" sözlerini sarf etti.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Bu insanlar batırdı kulüpleri
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Son Dakika Spor MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan çarpıcı açıklama: Bu insanlar batırdı kulüpleri - Son Dakika


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