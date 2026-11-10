MHP'li Erbaş, Galatasaray'ı Dumlupınar Stadyumu'nda oynamaya davet etti - Son Dakika
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MHP'li Erbaş, Galatasaray'ı Dumlupınar Stadyumu'nda oynamaya davet etti

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MHP\'li Erbaş, Galatasaray\'ı Dumlupınar Stadyumu\'nda oynamaya davet etti
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MHP\'li Erbaş, Galatasaray\'ı Dumlupınar Stadyumu\'nda oynamaya davet etti
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MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, zemin sorunu yaşayan Galatasaray'ı Kütahya'da oynamaya davet etti. Erbaş, Dumlupınar Stadyumu'nun aydınlatma, tribün güvenliği ve engelli erişimi gibi eksikleri giderilirse büyük maçların Kütahya'da oynanabileceğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, zemin sorunu yaşayan Galatasaray'ı Kütahya'da oynamaya davet etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. Komisyon toplantısında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığın bütçesine ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin milletvekillerine sunum yaptı. Sunumun ardından MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın RAMS Park'taki saha zeminiyle ilgili tartışmalar gündeme gelirken Kütahyaspor'umuzdan da dikkat çekici bir paylaşım gelmiştir. Kulübümüz, Dumlupınar Stadyumu'nun zeminine duyduğu güveni, 'Zemin konusunda yardımcı olabiliriz' mesajıyla ortaya koymuştur. RAMS Park'tan daha iyi bir saha zeminine sahip olan Dumlupınar Stadyumu'muzun da giderilmesi gereken bazı eksiklikleri bulunmaktadır. Stadyumun aydınlatma, tribün güvenliği, soyunma odaları ve engelli erişimi gibi ihtiyaçları giderildiği takdirde, büyük karşılaşmaların Kütahya'da oynanmasının önü açılabilir. Saha zemininden dolayı sakatlanan başta Osimhen'i ve diğer sporcuları tedavileri için Kütahya'nın termal kaynakları ve fizik tedavi merkezlerinde ağırlamaktan da memnuniyet duyarız. 80 milyon dolarlık oyuncumuz yok ancak 80 milyon dolarlık futbolcuyu oynatacak saha zeminimiz var."

Kaynak: İHA
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