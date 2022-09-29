SPOR Michy Batshuayi: Derbide etki edecek katkıyı sağlamak istiyorum

Michy Batshuayi: Derbide etki edecek katkıyı sağlamak istiyorum

'Gol atarsam kendimi iyi hissedeceğim'

'Atacağımız gollerle takıma katkı sağlamak istiyoruz'

'Eksik yanlarımı gidermeye çalışıyorum'

'Hocamız tecrübe ve kaliteye sahip'

Ata SELÇUK/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi, 'Beşiktaş maçına etki edecek katkıyı sağlamak istiyorum. Bu katkıyı sağlayabilirsem, takımıma yardımcı olacağım. Bana göre hediye, takım olarak alacağımız galibiyet olacaktır. Gol atarsam kendimi iyi hissedeceğim' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel bir karşılaşmaya çıkacağını vurgulayan Batshuayi, 'Eski takımıma karşı oynayacağım. Fenerbahçe olarak da temennimiz oynayacağımız büyük derbiyi kazanmak. Başlangıç itibarıyla çok hazırlık süreci olmadı ama kendimi iyi hissediyorum, milli maçtan sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum ve maça etki edecek katkıyı sağlamak istiyorum. Bu katkıyı sağlayabilirsem, takımıma yardımcı olacağım. Bana göre hediye, takım olarak alacağımız galibiyet olacaktır. Gol atarsam kendimi iyi hissedeceğim. Bir forvet oyuncusu olarak gol atmak benim görevim' diye konuştu.

'ATACAĞIMIZ GOLLERLE TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

Oyun stili ile ilgili gelen bir soruya Belçikalı oyuncu, 'Oyun stilleri değişebilir. Ben de değiştirebilirim. Açıkçası önemli olan derbide gol atmak olacak. Ondan sonrası ne olacak göreceğiz. Bana göre sadece ben değil tüm hücum oyuncularımız sorumluluğu var, bu sorumluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Futbolda böyle bir şey. Bir forvet oyuncusu olarak ofansif anlayışla oynamak keyifli. Atacağımız gollerle takıma katkı sağlamak istiyoruz. İdmanlarda da buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

'EKSİK YANLARIMI GİDERMEYE ÇALIŞIYORUM'

Batshuayi, Beşiktaş'ın ambians olarak yüksek bir stada ve ateşleyici taraftar grubuna sahip olduğunu söyleyerek, 'Bu bir forvet oyuncusunu motive edecek unsurlardan bir tanesi. Geçen sene kaçırmış olduğum goller vardı, daha fazla gol atabilirdim. Hayatta bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben çalışmaya devam ediyorum; eksik yanlarımı gidermek için. Bazen attığınız şutlar direkten döner bu durum nasıl açıklanır bilmiyorum' açıklamasında bulundu.

'HOCAMIZ TECRÜBE VE KALİTEYE SAHİP'

Teknik direktör Jorge Jesus hakkında ise Batshuayi, 'Hocamız tecrübe ve kaliteye sahip. Herkes 11'de oynayabilir. Bu sizin seviyenizi yükseltecek bir şey. Antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bu durum takımı güçlü bir noktaya çekip, şampiyon olma ihtimalini arttıracak' dedi.