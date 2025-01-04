Miguel Crespo, Galatasaray maçında yok

RAMS Başakşehir'in Adana Demirspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Miguel Crespo, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Maestro'ya yaptığı hareketin ardından sarı kartla cezalandırılan Crespo, ligin 19. haftasında oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
28 yaşındaki oyuncu, bu sezon RAMS Başakşehir formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.
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