Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'e hiç beklemediği bir yerden teklif geldi - Son Dakika
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Spor

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'e hiç beklemediği bir yerden teklif geldi

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Eylül ayında Anthony Joshua'yı yenerek Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu kemerininin sahibi olan Daniel Dubois, Mike Tyson'ı yenerek tüm dünyada gündem olan Jake Paul'ü maça davet etti. Paul, bu teklife sosyal medya üzerinden yanıt verdi ve Dubois'ni küçümsedi. Sosyal medya kullanıcıları ise, Jake Paul'ün Dubois'nin karşısına çıkmaya cesaret edemeyeceğini iddia etti.

19.11.2024 15:35
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Eylül ayında Anthony Joshua'yı yenerek Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu kemerininin sahibi olan Daniel Dubois, Mike Tyson'ı yenerek tüm dünyada gündem olan Jake Paul'ü maça davet etti.

MAÇA DAVET ETTİ

Dubois, kendisine ait sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Merhaba Jake, hafta sonu iyi gidiyor ama dünyanın meşru ağır sıklet şampiyonu ile dövüşmek senin için nasıl olur? Daniel Dubois seni çağırıyor."

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'e hiç beklemediği bir yerden teklif geldi
Daniel Dubois

KULLANICILAR "BLÖF YAPIYOR" DEDİ

Paul ise, "12 yıldır boks yapan bir adam, amatör ve profesyonel arasında 100'den fazla dövüşü oldu ve benim alt kartımda dövüştü...hahaha. Nakisa'yı Frankie Warren'la konuşturacağım ve seni taht için sıraya sokacağım. Artur'un aksine, en azından birkaç bin hayranın var" yanıtını verdi. Sosyal medya kullanıcıları ise, Jake Paul'ün blöf yaptığını ve Dubois'nin karşısına çıkmaya cesaret edemeyeceğini iddia etti.

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'e hiç beklemediği bir yerden teklif geldi
Jake Paul
Mike Tyson\'ı yenen Jake Paul\'e hiç beklemediği bir yerden teklif geldi

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Son Dakika Spor Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'e hiç beklemediği bir yerden teklif geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'e hiç beklemediği bir yerden teklif geldi - Son Dakika
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