Mike Tyson\'ı yenen Jake Paul\'un yeni rakibi belli oldu

Spor

Bebekleri bile bile ölüme gönderen çetenin avukatından skandal sözler

Göreve gelir gelmez kendi adamlarını işe sokmuş! Usulsüzlüğün boyutu öyle böyle değil

Dünyanın kilitlendiği Mike Tyson- Jake Paul mücadelesi, YouTuber Paul'un galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın yankıları hala sürerken bir başka ünlü YouTuber, Jake Paul'a meydan okudu.

"BU DÜNYADAKİ HER CANAVARI YENEBİLİRİM"

Gerçek adı Darren Watkins olan sosyal medya fenomeni ISoeSpeed, 6 aylık bir antrenmanla Jake Paul'u alt edebileceğini belirtti. iShowSpeed "Altı ay eğitim alırsam, bu dünyadaki her canavarı yenebilirim" ifadelerini kullandı.

Jake Paul

TEKLİF 20 MİLYON DOLAR

Jake Pul'un menajeri, IShowSpeed'in Jake Paul ile ringe çıkması karşılığında ünlü YouTuber'a toplamda 20 milyon dolarlık teklif sundu. Teklifin kabul edilmesi durumunda iki fenomen ringe çıkacak.