Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'un yeni rakibi belli oldu - Son Dakika
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Spor

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'un yeni rakibi belli oldu

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Ünlü YouTuber ve boksör Jake Paul, Mike Tyson'ı yendiği maçın ardından yeni bir meydan okuma aldı. Sosyal medya fenomeni ISoeSpeed, Jake Paul'a karşı ringe çıkmayı teklif etti. Jake Paul'un menajeri, IShowSpeed'in bu teklifi karşılığında ünlü YouTuber'a toplamda 20 milyon dolarlık bir teklif sundu. Teklifin kabul edilmesi durumunda iki fenomenin ringe çıkması bekleniyor.

19.11.2024 11:45
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Dünyanın kilitlendiği Mike Tyson- Jake Paul mücadelesi, YouTuber Paul'un galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın yankıları hala sürerken bir başka ünlü YouTuber, Jake Paul'a meydan okudu.

"BU DÜNYADAKİ HER CANAVARI YENEBİLİRİM"

Gerçek adı Darren Watkins olan sosyal medya fenomeni ISoeSpeed, 6 aylık bir antrenmanla Jake Paul'u alt edebileceğini belirtti. iShowSpeed "Altı ay eğitim alırsam, bu dünyadaki her canavarı yenebilirim" ifadelerini kullandı.

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'un yeni rakibi belli oldu
Jake Paul

TEKLİF 20 MİLYON DOLAR

Jake Pul'un menajeri, IShowSpeed'in Jake Paul ile ringe çıkması karşılığında ünlü YouTuber'a toplamda 20 milyon dolarlık teklif sundu. Teklifin kabul edilmesi durumunda iki fenomen ringe çıkacak.

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'un yeni rakibi belli oldu
IShowSpeed
Mike Tyson\'ı yenen Jake Paul\'un yeni rakibi belli oldu

Sosyal Medya, Mike Tyson, Jake Paul, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'un yeni rakibi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • SERDAR UR:
    Para aklamanın basit bir yöntemini buldular :) 14 1 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Mike Tysn Bu adamı dümdüz ederdi. Maçı seyreden anlamıştır… Mike resmen adama vurmamak için bir çok yumruğu es geçti… Bildiği sadece Show du… 9 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    bu kadar para nerden geliyor ALLAH belanızı versin ne diyim 3 4 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Anlaşılan Trump paralari böyle sokuyor piyasaya 4 1 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    Mike ye sigara parası çıktı yeninme sebebi bir ot uğruna deyermi Tyson bu bok kafalılar atım tutuyor !! 0 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Herhalde geçen gün yaptıkları gösteride para yetmemiş.nasılsa insanlada maç izler diyor. 1 0 Yanıtla
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