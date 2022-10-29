Karısı ve çocuğunun yanında sırtından bıçaklanan yıldız futbolcu Pablo Mari uzun süre sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Karısı ve çocuğunun yanında sırtından bıçaklanan yıldız futbolcu Pablo Mari uzun süre sahalardan uzak kalacak

29.10.2022 16:03

Milano'da alışveriş yaparken karısı ile çocuğunun yanında sırtından bıçaklanan ve olayın ardından hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan futbolcu Pablo Mari'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Daha önce Arsenal ve Manchester City formaları giyen Mari, şu an ise Monza'da top koşturuyor.

Geçtiğimiz günler İtalya'nın Milano şehrinde bir markette gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda yaralanan Serie A ekibi Monza'nın İspanyol defansı Pablo Mari, 2 ay formaya hasret kalacak.

"BU ŞOK EDİCİ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Monza CEO'su Adriano Galliani, "Market arabasında çocuğu varmış, yanında da karısı ve hiçbir şey fark etmemiş. Sırtında çok güçlü bir kramp hissettiğini söyledi ki bu aslında söz konusu kişinin bıçağı. Muhtemelen onu uzun boylu olması kurtardı. Bir kişiyi boğazından bıçakladığını görmüş. Bu şok edici." ifadelerini kullanmıştı.

BIÇAKLI SALDIRIDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Akli dengesi bozuk, 46 yaşında bir İtalyan vatandaşının süpermarketten aldığı bıçakla rastgele gerçekleştirdiği saldırıda, aralarında Mari'nin de olduğu 5 kişi yaralanmış, 1 kişi de hayatını kaybetmişti.

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İtalya Serie A, Monza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karısı ve çocuğunun yanında sırtından bıçaklanan yıldız futbolcu Pablo Mari uzun süre sahalardan uzak kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısı ve çocuğunun yanında sırtından bıçaklanan yıldız futbolcu Pablo Mari uzun süre sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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