Milli atlet İbrahim Karateker, 2024 Olimpiyatları için hedef belirledi

Muş'ta yaşayan ve 41 kez Türkiye şampiyonu olan milli atlet İbrahim Karateker, "Şu anda en büyük hedefim 2024 Olimpiyatlarında kota almaktır" dedi.

Muş merkeze bağlı Konukbekler Beldesinde yaşayan İbrahim Karateker, 12 yıldır atletizmde büyük başarılara imza attı. Uluslararası birçok yarışmada başarı elde eden Karateker, şimdi ise Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Azerbaycan'da katıldığı yarışın son metrelerinde engele takılarak sakatlanan ve 2021 yılında da Muş- Bingöl Karayolu üzerinde antrenman yaptığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan milli atlet Karateker, yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen yılmayarak yarışlara sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Antrenmanlarda günlük ortalama 20 kilometre mesafe koşan Karateker, 5 Ocak'ta Adana'da düzenlenen Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonda şampiyon olup, 20 Şubat'ta Portekiz'de düzenlenecek Kulüpler Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Yaz kış, yağmur çamur demeden antrenmanlarını sürdüren Karateker, en büyük hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almak olduğunu vurgulayarak, "Adana'da düzenlenen Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu'nda 10 kilometrede genel klasmanda birinci oldum. 20 Şubat'ta Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Orada ülkemi, ilimi hem de Fenerbahçe Spor Kulübümü en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. İnşallah inancım boşa çıkmayacaktır. Orada en iyi şekilde derece yapıp Türkiye'ye mutlu ve sevinçli bir şekilde dönerim. Antrenmanlarda günlük 20-25 kilometre koşuyorum. Yaz kış, çamur yağmur demeden antrenmanlarımı sürdürüyorum. Her zaman en büyük hedefim zirveye çıkmak. Şuanda en büyük hedefim 2024 Olimpiyatlarında kota almak. Şuan olimpik kadroda yer almaktayım. Olimpiyata gitmek için sıkı antrenman yapıyorum. İyi çalışarak barajı geçmeyi düşünüyorum. İnşallah hedefime ulaşırım" dedi. - MUŞ