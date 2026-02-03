Milli atletler saç saça baş başa kavga etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Milli atletler saç saça baş başa kavga etti

Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
03.02.2026 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Tuğba Danışmaz ile Sedef Çevik arasında çıkan kavga yarışmayı durdurdu; iki milli atlet diskalifiye edilirken, olayla ilgili disiplin süreci başlatıldı.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, üç adım atlama yarışmasında yaşanan kavga nedeniyle yarıda kaldı. Milli atletler Tuğba Danışmaz ile Sedef Çevik arasında başlayan tartışma, pistin ortasında saç saça baş başa kavgaya dönüştü.

YARIŞMA DURDU, SALON KARIŞTI

Avrupa ikincisi Tuğba Danışmaz ile Avrupa yedincisi Sedef Çevik arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıktı.

YAN TARAFLAR DA KAVGAYA KARIŞTI

Olay sadece sporcularla sınırlı kalmadı. Tuğba Danışmaz'ın saha kenarında bulunan erkek arkadaşı eski atlet Arda Eriş ile Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Cüneyt Yüksel arasında da yumruklu kavga yaşandı.

FEDERASYON YÖNETİMİ DEVREYE GİRDİ

Salonun karışmasının ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Asbaşkan Ayşegül Baklacı ve ENKA Spor Genel Müdürü Ekrem Ay olay yerine gelerek tarafları ayırdı. Sözcü'nün haberine göre tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

DİSKALİFİYE KARARI ÇIKTI

Hakem heyeti, yaşanan olayların ardından 26 yaşındaki Tuğba Danışmaz ile 22 yaşındaki Sedef Çevik'i diskalifiye etti. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun olayla ilgili disiplin süreci başlattığı ve ek yaptırımların da gündeme gelebileceği öğrenildi.

Tuğba Danışmaz, Türkiye, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli atletler saç saça baş başa kavga etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Taylan Kayış Taylan Kayış:
    Dış güçlere gerek yok biz birbirimize yeteriz ?? 6 1 Yanıtla
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Puhahaha 1 3 Yanıtla
  • Su19785507+ Su19785507+:
    herkes sevgilisini korumaya çalışmış 2 1 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Görevlerine son verin acil 1 1 Yanıtla
  • Neset null Neset null:
    sadece diskalifiye etmeyle kalinmamali komple ömür boyu müsabakalardan men edilmeli 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Tam bir can pazarı Türkiye’yi yasa boğan felaketten yeni görüntü Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu! Fiyatını duyanlar inanamıyor
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:12:03. #7.11#
SON DAKİKA: Milli atletler saç saça baş başa kavga etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.