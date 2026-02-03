Milli atletler saç saça baş başa kavga etti

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, üç adım atlama yarışmasında yaşanan kavga nedeniyle yarıda kaldı. Milli atletler Tuğba Danışmaz ile Sedef Çevik arasında başlayan tartışma, pistin ortasında saç saça baş başa kavgaya dönüştü.

YARIŞMA DURDU, SALON KARIŞTI

Avrupa ikincisi Tuğba Danışmaz ile Avrupa yedincisi Sedef Çevik arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıktı.

YAN TARAFLAR DA KAVGAYA KARIŞTI

Olay sadece sporcularla sınırlı kalmadı. Tuğba Danışmaz'ın saha kenarında bulunan erkek arkadaşı eski atlet Arda Eriş ile Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Cüneyt Yüksel arasında da yumruklu kavga yaşandı.

FEDERASYON YÖNETİMİ DEVREYE GİRDİ

Salonun karışmasının ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Asbaşkan Ayşegül Baklacı ve ENKA Spor Genel Müdürü Ekrem Ay olay yerine gelerek tarafları ayırdı. Sözcü'nün haberine göre tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

DİSKALİFİYE KARARI ÇIKTI

Hakem heyeti, yaşanan olayların ardından 26 yaşındaki Tuğba Danışmaz ile 22 yaşındaki Sedef Çevik'i diskalifiye etti. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun olayla ilgili disiplin süreci başlattığı ve ek yaptırımların da gündeme gelebileceği öğrenildi.