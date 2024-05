Milli Bilek Güreşçi Sude Nur Çakır: Türklerin ve Kadınların Gücünü Gösterdim

Spor

Slovakya'da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda rakibinin bağırarak kendisini manipüle etmesine izin vermediği görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ünlenen milli bilek güreşçi Sude Nur Çakır, "Türklerin ve kadınların gücünü o şekilde göstermiş oldum. Sonradan gelip özür diledi ama iş işten geçmişti." dedi.

Ankara'daki Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki Sude Nur Çakır, okulunda düzenlenen bilek güreşi müsabakalarında erkekleri de yenerek birinci oldu.

Beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesi ve ailesinin desteğiyle bir kulübe kaydolan Sude Nur, daha sonra Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Başarısını uluslararası organizasyonlarda da devam ettiren Sude Nur, geçen yıl hem Avrupa hem de dünya ikincisi oldu. Bu yıl Slovakya'da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda gençler kategorisi 70 kiloda yarışan Sude Nur, son 16 turunda Rumen Stefania Cocioaba, çeyrek finalde İsveçli Hilda Granlund ve yarı finalde Gürcü Neli Ustimenko'yu yenerek finale yükseldi.

Finaldeki hareketleri sosyal medyada gündem oldu

Finalde Moldovalı Sofia Gnatiuc ile eşleşen Sude Nur Çakır, rakibinin bağırarak onu manipüle etmeye çalışması karşısında aynı tepkileri verdi. Rakibini hem sağ kol hem sol kolda yenmesinin ardından sevinci sosyal medyada gündem olan Sude Nur Çakır, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sofia Gnatiuc'in Avrupa Şampiyonası'ndan önce kendisini sosyal medya hesabından takip ederek çalışmalarını izlemeye başladığını belirten Sude Nur Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bağırarak bir tepki vereceğini beklemiyordum. Her zamanki gibi maçıma odaklandım. Rakibim ve antrenör beni gözünde çok büyütmüş. Antrenörünün maç sırasında 'onun kolunu kır' gibi söylemleri oldu. Bu durumdan rahatsız oldum. Benim anlayışımda sporcu saygısı vardır. İlk başlarda çok umursamadım. Müsabaka sırasında rakibim bana iyice bağırıyor, antrenörü arkadan müdahale ediyor. Yüzüme bağırmaya başlayıp, kolumu kıracak pozisyona getirmeye çalışıyordu. O an bir sinirle ben de ona 'Ne oluyor, ne bağırıyorsun' diyerek tepki gösterdim. Sonra ben Avrupa şampiyonu oldum. Türklerin ve kadınların gücünü o şekilde gösterdim. Sonradan gelip özür diledi ama iş işten geçmişti. Şimdiki hedefim Moldova'da düzenlenecek 2024 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda şampiyon olmak ve yeniden İstiklal Marşımızı söylemek."

"Bana 'yapamazsın' diyenler oldu"

İlk bilek güreşine başladığında kendisine olumsuz sözler söyleyenlerin olduğunu anlatan Sude Nur, "Sen kadınsın bilek güreşi yapamazsın' diyenler çok oldu. Ama ben onlara kulağımı tıkadım. Beni motive eden şeyleri dinledim. Ailem hem maddi hem de manevi anlamda yanımda oldu. Ben onların varlığını bildikten sonra olumsuz konuşanları hiç dinlemedim. Bu sözleri söyleyenler ben başarılı olduktan sonra yanımda olmaya çalıştılar. Başarmadan önce yanımda olmaları gerekirdi." diye konuştu.

Sude Nur, kadınların her şeyi yapabileceğine dikkati çekerek, "Kadınlar, her şeyi yaptığı gibi bilek güreşini de yapabilirler. Disiplinli bir şekilde çalışıldığı zaman her şeyi yapabiliriz. Sporda erkek-kız ayrımı yok. İş çalışmaktan ve kendini geliştirmekten geçiyor." dedi.

Antrenör Bayraklı: "Dünya şampiyonasında kendi kilosunda onu yenecek bir rakip yok"

Sude Nur Çakır'ın antrenörü Muhammed Ali Bayraklı ise milli sporcunun çok çalışkan bir sporcu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sude Nur'la bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. O dönem Sude benim öğrencimi bilek güreşinde yenmişti. Daha sonra birlikte çalışmaya karar verdik. 6 aylık özel eğitimin sonunda adeta içinden bir canavar çıktı. Hem Avrupa'da hem de dünyada ikincilik elde etti. Bu yıl da üzerine koyarak Avrupa şampiyonu oldu. İnanıyorum 3 ay sonra da dünya şampiyonu olacak. Sude Nur'un önü açık. Eğer devam ederse Sude Nur kilosunda dünyanın en iyisi olur. Dünya şampiyonasında kendi kilosunda onu yenecek bir rakip yok."