Şırnak Cizre Fen Lisesi Öğrencileri Dünya Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

Spor

Şırnak Cizre Fen Lisesi öğrencisi Pınar Benek (18) ve aynı liseden mezun olan Nurselen Yalgettekin (20), Türkiye ve Avrupa'da elde ettikleri başarılarını dünya şampiyonluklarıyla taçlandırmak istiyor.

Cizre Fen Lisesi akademik başarılarının yanında sportif başarısından da söz ettiriyor. Okulda Beden Eğitimi öğretmeni Rıdvan Budak tarafından yetiştirilen Nurselen Yalgettekin ve Pınar Benek önce Türkiye şampiyonu oldu daha sonra Avrupa'da aldıkları derecelerle milli formayı giydiler. Şimdi milli boksörlerin hedefi Dünya şampiyonluğunu kazanarak Türkiye'ye altın madalya ile dönmek.

Cizre'de yaşayan milli boksör Yalgettekin ve Pınar Benek, okuldaki ringlerinin tadilatta olması nedeniyle ilçedeki özel boks salonunda öğretmen ve aynı zamanda antrenörleri olan Rıdvan Budak nezaretinde yoğun antrenmanlar yaparak Dünya şampiyonalarına hazırlanıyor.

Lisede akademik eğitiminin yanında, 2021'de Elazığ'da Türkiye şampiyonu, 2023'te Kocaeli'de 22 yaş altı Türkiye şampiyonu olan Yalgettekin, üniversiteyi kazandıktan sonra milli forma ile Karadağ'da 22 yaş altı Avrupa ikincisi ve bu yıl Kocaeli'de büyükler Türkiye şampiyonu oldu. Yalgettekin, ekim ayında Kazakistan'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.

Cizre Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Pınar Benek ise 2022'de Kırıkkale'de Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda birinci, aynı yıl İtalya'da yıldızlar Avrupa üçüncüsü, bu yıl da Mersin'de gençler Türkiye şampiyonu, Düzce'de liseler arası Türkiye şampiyonu ve Hırvatistan'da gençlerde Avrupa üçüncüsü oldu. Pınar Benek, kasım ayında Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek, ayrıca 2 ay içerisinde Dubai'de yapılması planlanan Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda ter dökecek.

"Kazakistan'da tek amacım milli formayı en güzel şekilde temsil edip altın madalyayı ülkemize kazandırmaktır"

En büyük hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu belirten milli boksör Nurselen Yalgettekin, "20 yaşındayım, boksa 6 yıl önce spora olan ilgimle başladım. Boks kariyerimde bir Avrupa ikinciliği, bir Avrupa üçüncülüğü ve 3 Türkiye şampiyonluğum var. En son Kocaeli'de düzenlenen Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldum. Ekim ayında Kazakistan'da yapılacak olan büyük kadınlar Dünya şampiyonası için antrenörümle birlikte çalışmalarımıza sıkı bir şekilde devam etmekteyiz. Kazakistan'da tek amacım milli formayı en güzel şekilde temsil edip altın madalyayı ülkemize kazandırmaktır. En büyük hedefim ise 2028 Los Angeles olimpiyatlarına katılıp madalyayı ülkemize getirebilmektir. Liseyi bitirdikten sonra Hacettepe üniversitesi beden eğitimi ve spor bilimleri bölümünü kazandım. Antrenörümden uzak olduğum için Şırnak Üniversitesi'ne özel öğrenci geçiş yaptım" dedi.

"Şampiyonalardaki hedefim, altın madalya ile ülkeme dönmek ve bayrağımı göndere çekmektir"

Yaz ayında Dubai'de yapılacak Dünya Oyunlarına ve Hırvatistan'da yapılacak olan Dünya Gençler Boks Şampiyonasına katılmaya hak kazandığını söyleyen Milli Boksör Pınar Benek, "Cizre Fen Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Boksa 3 sene önce başladım. Cizre Fen Lisesini kazandıktan sonra şu an hem antrenörüm hem de beden eğitimi öğretmenim olan Rıdvan budak ile tanıştım. Onunla beraber boks öğrenmeye başladım. Pandemi sürecinde eğitimlerimi online olarak aldıktan sonra katıldığım ilk müsabakada Türkiye şampiyonu oldum. İtalya'da yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü oldum. Bu sene gençler kategorisinde katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Hırvatistan'da yapılan Avrupa 3.'sü oldum. Bu yıl liseler arası yapılan şampiyonada Türkiye şampiyonu oldum. Liseler arası ve Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olduğum için bu yaz ayında Dubai'de yapılacak Dünya Oyunlarına ve Hırvatistan'da yapılacak olan Dünya Gençler Boks Şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Hedefim her iki müsabakada da altın madalya ile ülkeme dönmek ve bayrağımı göndere çekmektir. Bu iki Dünya Şampiyonası'na katılacağım için antrenörümle birlikte yoğun antrenmanlara başladık. Günde iki idman yapıyoruz. Bunun yanında akademik eğitimlerimi de sürdürmeye çalışıyorum. Şuan Cizre Fen Lisesi son sınıf öğrencisiyim, hedefim hukuk fakültesini kazanmak" şeklinde konuştu.

Dünya şampiyonalarında milli boksörlerden altın madalya beklediğini ifade eden Antrenör ve Cizre Fen Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Rıdvan Budak, "Nurselen ve Pınar büyük başarılara imza attı. 2021 yılından beri katıldıkları müsabakalarda şampiyon oluyorlar. Sporcularımız boksun yanında Fen lisesi öğrencisi akademik başarının yanında sporda da büyük başarılar elde edilebileceğini kanıtladılar. Bu başarıları gören gençlerimiz milli sporcularımızı örnek aldılar. İki sporcumuz da bu yıl Dünya Şampiyonası'na katılacak. Hazırlıklarımız çok yoğun şekilde devam ediyor. Günde 2 antrenman yapıyoruz. Sporcularımız aynı zamanda okulda akademik eğitimlerini de sürdürüyor. İki sporcumuzun da azmine güveniyoruz. Dünya şampiyonasında altın madalya bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Okullarının akademik başarıların yanı sıra sportif başarılarla da bölgede isminden söz ettiğini aktaran Cizre Fen Lisesi Müdürü Behzat Moran, "Akademik olarak iyi bir okuluz ama sportif alanında yapılan başarılar bizi onurlandırıyor. Bu öğrencilerimizde okulda başarılı öğrencilerimiz. Akademik başarıları ne kadar iyiyse sportif başarılarla da bunu taçlandırmaları bizi gayet mutlu ediyor" dedi. - ŞIRNAK