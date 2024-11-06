Milli Briç Takımı Dünya Şampiyonu

Spor

Arjantin'de düzenlenen 16. Dünya Briç Şampiyonası'nı "dörtlü takımlar" ve "karışık çiftler" kategorilerinde altın madalyayla tamamlayan milli takım, yurda döndü.

Mili oyuncuları karşılayan Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Esat Murat Molva, İstanbul Havalimanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin milli takımlar düzeyindeki ilk dünya şampiyonluğu kadın millilerimizden geldi. Diğer kategorilerde de bu başarıya ulaşmak en önemli hedefimiz." dedi.

"Kadın Briç Milli Takımımız, şampiyona öncesi uluslararası çapta favori gösteriliyordu." diyen Molva, "Çünkü bundan önceki iki dünya şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştık. Federasyon olarak özellikle iddialı olduğumuz kadınlar kategorisinde şampiyonaya titizlikle hazırlandık. Bu konuda bize maddi manevi destek olan Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Spor Genel Müdürümüz ve Spor Toto teşkilatımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Gökhan Yılmaz, "Uzun bir çalışma dönemi geçirdik. Turnuvada belli bir derece alacağımızı düşünüyorduk ve işlerimiz umduğumuz gibi gitti ve şampiyonluğa ulaştık." dedi.

Milli sporculardan Dilek Yavaş ise "Dünya şampiyonu olmak için elimizden geleni yaptık ve başardık. Çok mutluyuz ve gururluyuz." şeklinde konuştu.

Başkent Buenos Aires'te yapılan organizasyonda Kadın Milli Takımı, "dörtlü takımlar" finalinde İsveç'i yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı. Dilek Yavaş, İrem Özbay, Aslı Acar, Berrak Erkan, Pınar Tekir Doğan ve Olgu Şeker'den oluşan ay-yıldızlı ekip, 24 ülkeden milli takımların katılımıyla gerçekleştirilen ve 13 gün süren şampiyonanın eleme grubundan rahat çıktı. Milliler, daha sonra Almanya, İtalya, Çin ve İsveç'i mağlup ederek kürsünün zirvesinde yer aldı.

Kadın Milli Takımı, böylece "dörtlü takımlar" kategorisinde Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. "Karışık çiftler" kategorisinde mücadele eden Hatice Özgür-Süleyman Kolata ikilisi de 45 çiftin katıldığı organizasyonda, 18 seans sonunda birinci olarak altın madalya elde etti.