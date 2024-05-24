Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Hazırlık Kampı Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
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Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Hazırlık Kampı Kadrosu Belli Oldu

Milli Erkek Hentbol Takımı\'nın Hazırlık Kampı Kadrosu Belli Oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 10-16 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapacağı hazırlık kampının kadrosunu açıkladı. Kampta İran ile oynanacak hazırlık maçları için 20 oyuncu davet edildi. Kadroda Taner Günay, Yunus Özmusul, Ata Yetkinoğlu gibi kaleciler ve diğer birçok oyuncu yer alıyor.

24.05.2024 19:43
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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 10-16 Haziran'da Ankara'da yapacağı hazırlık kampının kadrosu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde yapılacak kampa 20 oyuncu davet edildi.

Kampta İran'la Ankara'da 13 ve 15 Haziran'da iki hazırlık maçı oynayacak milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Taner Günay (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Yunus Özmusul (Güney Kore/ SK Hawks), Ata Yetkinoğlu (İzmir Büyükşehir Belediyespor)

Sol kanat: Samet Kanberoğlu, Oğulcan Güney (Sakarya Büyükşehir Belediyespor

Sol oyun kurucu: Doruk Pehlivan (Almanya/ HC Elbflorenz), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Yakup Yaşar Simsar (Romanya/ CSM Foscani), Sadık Emre Herseklioğlu (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan (Spor Toto), Ali Emre Babacan, Halil İbrahim Öztürk (Beykoz Belediyespor)

Sağ oyun kurucu: Durmuş Ali Tınkır (İtalya/ A.S.D. Pallamano Conversano), Ramazan Döne (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Safi Çimento)

Sağ kanat: Barış Buğday (Spor Toto), Görkem Biçer (Almanya/ TV Grosswallstadt)

Pivot: İlkan Keleşoğlu (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Koray Ayar (Almanya/ TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın (Beykoz Belediyespor).

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Hazırlık Kampı Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika

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