Milli eskrimci Candeniz Berrak, Dakar 2026'da erkekler kılıçta altın madalya kazandı - Son Dakika
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Milli eskrimci Candeniz Berrak, Dakar 2026'da erkekler kılıçta altın madalya kazandı

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Milli eskrimci Candeniz Berrak, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda erkekler kılıçta altın madalya kazandı. Berrak, finalde Kazakistanlı Aibar Kaiym'i 15-6 yenerek Türkiye'ye bu organizasyonda eskrimde ilk altın madalyasını kazandırdı.

Milli eskrimci Candeniz Berrak, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) altın madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen organizasyonda erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden Candeniz Berrak, yarı finalde Gürcü rakibi Giorgi Urushadze'yi 15-11 mağlup ederek finale yükseldi.

Final müsabakasında Kazakistanlı Aibar Kaiym ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 15-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Candeniz Berrak, bu başarısıyla Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihinde eskrim branşında Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandırdı.

Kaynak: AA
SenegalTürkiyeGençlikDakarSporSon Dakika

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