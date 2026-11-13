Milli eskrimci Candeniz Berrak, Dakar 2026'da erkekler kılıçta altın madalya kazandı

Milli eskrimci Candeniz Berrak, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) altın madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen organizasyonda erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden Candeniz Berrak, yarı finalde Gürcü rakibi Giorgi Urushadze'yi 15-11 mağlup ederek finale yükseldi.

Final müsabakasında Kazakistanlı Aibar Kaiym ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 15-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Candeniz Berrak, bu başarısıyla Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihinde eskrim branşında Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandırdı.