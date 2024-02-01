Spor

Milli eskrimciler hafta sonu Bulgaristan, Gürcistan, İsviçre, Hırvatistan, Almanya, İspanya ve Fransa'da piste çıkacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, farklı yaş grubu ve kategorilerde 80 sporcu, 2-4 Şubat'taki organizasyonlarda madalya mücadelesi verecek.

Bulgaristan, Gürcistan, İsviçre, Hırvatistan ve Almanya'daki Gençler Dünya Kupası organizasyonlarında genç eskrimciler yarışacak. Bulgaristan'daki organizasyonda kılıç kategorisinde Tolga Aslan, Yiğit Ayaz, Efe Barış, Kerem Çağlayan, Enes Talha Kalender, Emir Yusuf Köşkdere, Poyraz Kümük, Adem Doruk Küpeli, Uras Macit, Arda Tanerler, Ateş Efe Toker, Furkan Yaman, Begüm Alkaya, Zehra Nehir Cihan, Akya Göllü, Nil Güngör, Zehra Kerem ve Nehir Yıldırım hem bireyselde hem de takım müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Gürcistan'daki kadınlar epe yarışmasında Zülal Can, Ceren Cebe, Dila Naz Eken, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk, Hadiye Neslipir Kaymak, Damlanur Sönmüş, Berra Sonyüksek, Yasemin Toktaş ve Yağmur Yurttaş yarışacak.

İsviçre'deki genç erkekler epede ise Doruk Erolçevik, Mert Ahmet Koç, Cengizhan Öner, Burak Türkdil ve Yalgın Yeter madalya arayacak.

Flörede de Almanya'daki yarışmada Azra Arıkan, Ada Arıkan, Alisa İsbir, Ada Nur Kıdemli, Beril Turhanlar ve Defne Uzel, Hırvatistan'da ise Aras Atasoy, Ada Budak, Halis Genç, Poyraz Ege İlman, Alp Tuna Korkmaz ve Tan Sezer mücadele edecek.

İspanya'daki 20. Akdeniz Şampiyonası 17 yaş altı yıldızlarda flörede Kıvanç Kırtay ve Alara Atmaca, kılıçta Toprak Altınçekiç ve Duru Ayşe Özgönül, epede ise Göksu Mert Oran ve Elif Yalçın madalya için piste çıkacak.

Fransa'daki Circuit Turnuvası'nda ise 14 yaş altı flörede Ata Alkan, Ali Arıkan, Kuzey Aydemir, Karahan Çinioğlu, Ali Demirhan, Güneş Ali Dilber, Ateş Çelik Doğan, Turhan Bora Doğu, Mehmet Kaşif Dönmez, Poyraz Ali Ekici, Efe Ertem, Kuzey Güçlü, Ahmet Sarp Kahya, Vedat Tuna Karalar, Poyraz Demir Pesen, Batu Ramazanoğlu, Poyraz Uğur, Abrek Nart Yıldırım, Bulut Ali Yıldız, Ateş Yılmazkarasu, Ezgi Bohçacı, Aybüke Genç, Rüya Kalkan, Ada Küfeciler, İpek Özmen, Yağmur Turhan, Ayşe Yaren Yalçın, Elif Ada Yıldız ve Mira Yurdakul yarışacak.