Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e resmi imzayı atmak üzere! - Son Dakika
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e resmi imzayı atmak üzere!

20.05.2023 11:45

İngiliz temsilcisi Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile sözleşme imzalamak için adeta gün sayıyor. İspanyol devi ile her konuda anlaşan milli futbolcu, önümüzdeki haftalarda yeni takımına katılacak.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Atletico Madrid'e imza atacak.

KISA SÜRE İÇİNDE ATLETICO MADRID'E KATILACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı. 26 yaşındaki milli stoper sezonun sona ermesinin ardından resmen açıklanacak ve yeni takımına katılacak.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. 2018 yılından bu yana İngiliz ekibinde top koşturan Çağlar, bu sezon sadece 9 maçta forma giydi.

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Son Dakika Spor Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e resmi imzayı atmak üzere! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e resmi imzayı atmak üzere! - Son Dakika
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