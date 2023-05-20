Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e resmi imzayı atmak üzere!

Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Atletico Madrid'e imza atacak.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı. 26 yaşındaki milli stoper sezonun sona ermesinin ardından resmen açıklanacak ve yeni takımına katılacak.
Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. 2018 yılından bu yana İngiliz ekibinde top koşturan Çağlar, bu sezon sadece 9 maçta forma giydi.
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