Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı - Son Dakika
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Spor

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın, ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'a ilgisi olduğu iddia ediliyor. Geçen yıl Instagram'da Coşkun'un birden fazla fotoğrafını beğenen Yıldız'ın, Coşkun ile yeniden yakınlaştığı söylentiler arasında.

26.03.2025 10:36
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İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın geçen yıl Instagram'da birden fazla fotoğrafını beğendiği Su Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı

Bir magazin programında aradan geçen zamanın ardından Yıldız ve Coşkun'un bu aralar yeniden yakınlaştığı iddia edildi. İkilinin aşklarını şimdilik gizli tuttuğu konuşuldu. Sosyal medya hesaplarında henüz birbirlerini takip etmeyen Su Burcu Yazgı Coşkun ve Kenan Yıldız'ın ilişkilerini ne zaman açıklayacakları hayranları tarafından merak edildi. "Bir Gece Masalı" dizisinde yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun da son dönemde popülerliğini giderek artırdı.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2005 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. AnnesiArnavut kökenli olan oyuncunun babası Antalyalıdır. İlk kez 2011 yılında oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı, Kırmızı Oda gibi dizilerde rol almıştır. Oyuncu Kardeşlerim dizisiyle büyük bir hayran kitlesi elde etmiştir.2022 yılında Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisi ile kendi gibi oyuncu arkadaşı Onur Seyit Yaran ile birlikte "En İyi Dizi Çifti" kategorilerine aday olmuştur. Su Burcu Yazgı Coşkun, böylelikle o sene 2 ödül birden kazanmıştır.

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı

Su Burcu Yazgı, Kenan Yıldız, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bu futbolcuların yerinde olsam ne fındık kırardım be. 17 16 Yanıtla
  • Ers Çky:
    bu ismi koyarken çok düşündüler mi su burcu yazdı Coşkun. 25 0 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    İsmi uzun uzak dur ! 10 3 Yanıtla
  • abdullah özkan:
    ulan italyada neleri var can yamandan ders al biraz.. 10 1 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Bula bula bu yamuk ağızlıyı mı buldun 3 7 Yanıtla
  • 19971997:
    3 gune bu seni captan düşürür..üzer.. yurtdisinda bulamadinmi 9 1 Yanıtla
  • mossi :
    o başlığı şöyle yapalım..güzel oyuncu kaptı ördeği 8 2 Yanıtla
  • adem öztürk:
    elden ele kucaktan kucağa, sonra sıra kimde bakalım görelim 1 1 Yanıtla
  • Murat Aygün:
    ikisi de birbirinden cirkin 1 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    balon kenan 1 0 Yanıtla
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