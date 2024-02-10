Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçiler Buse Tosun Çavuşoğlu ve Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda zirvede yer almak istiyor.
Kadın Güreş Milli Takımı ile Bolu Gençlik ve Spor Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapan 28 yaşındaki Çavuşoğlu ile aynı yaştaki Yavuz, günde çift antrenman yaparak Romanya'nın başkenti Bükreş 12-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonası için güç depoladı.
Kamp çalışmalarını tamamlayarak Avrupa şampiyonluğunu tekrarlamak hedefiyle Romanya'ya gitmeye hazırlanan Çavuşoğlu ve Yavuz, ardından olimpiyatlarda altın madalya kazanmaya odaklanacak.
Çavuşoğlu: "Tarih yazmak istiyoruz"
Buse Tosun Çavuşoğlu, zor bir spor branşı olduğunu belirttiği güreşi 17 yıldır yaptığını söyledi.
Çavuşoğlu, kadın sporcular olarak zorluklara göğüs gerebilecek güçte olduklarını vurgulayarak, 2024'ün güreş için başarılı bir yıl olacağına inandığını kaydetti.
Avrupa Şampiyonasına sayılı günler kaldığını aktaran Çavuşoğlu, takım halinde büyük başarılara imza atarak yurda döneceklerini düşündüklerini dile getirdi.
Çavuşoğlu, 2022 yılında takım halinde Avrupa şampiyonu olduklarını hatırlatarak, "Zirvenin en üst basamağındaydık. Bunun devamını sürdürmek, tarih yazmak istiyoruz. Bütün sıkletlerde iddialıyız. Takım halinde Avrupa şampiyonluğu ve bireysel şampiyonluklar ümit ediyorum." diye konuştu.
Olimpiyatların her sporcunun hayali olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Artık zaman daraldı. Olimpiyatlar için çok heyecanlanıyorum. Kendimi kürsünün en üst basamağında, olimpiyat şampiyonu olarak hayal ediyorum. Adımı altın harflerle tarihe geçirmek itiyorum. Bütün gayem bu yönde." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, kota alacak sporcuların olduğunu, olimpiyatlarda 6 sıkletin hepsine katılacaklarına inandığını belirterek, azimli gördüğü sporcu arkadaşlarına güvendiğini, olimpiyatlarda hem takım hem de bireysel olarak zirveyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Yavuz: "Her yıl üzerine koyarak tarihi başarılara imza attık"
Evin Demirhan Yavuz da Avrupa şampiyonasının son hazırlık kampını Bolu Gençlik ve Spor Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde yaptıklarını söyledi.
Yavuz, 2008 yılında güreşe başladığını belirterek, "Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında ülkemi temsil ettim. Avrupa ve dünya şampiyonu oldum." dedi.
İyi bir takım olduklarını dile getiren Yavuz, "Her yıl üzerine koyarak tarihi başarılara imza attık. Bugün 2024 Avrupa kadrosunda da her sıklette iddialı isimlerimiz var. Bu takım 2020 yılında Avrupa Şampiyonu olmuş bir takım. Şimdi de yoğun bir tempoyla hazırladık." diye konuştu.
Bu yılın olimpiyat yılı olduğunu hatırlatan Yavuz, "O yüzden çok daha iyi bir konsantrasyonla hazırlanıyoruz. Herkes çok iyi durumda. İnşallah Avrupa şampiyonasında tarihe imza atarak ikinci kez takım halinde şampiyonluğu getireceğiz." ifadesini kullandı.
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