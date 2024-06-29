Milli Hentbol Takımı Kaptanı Samet Kanberoğlu: 'Hedefimiz Avrupa Şampiyonası' - Son Dakika
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Milli Hentbol Takımı Kaptanı Samet Kanberoğlu: 'Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'

A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Samet Kanberoğlu, düğününden bir gün sonra milli takım kampına geldiğini ve yoğun bir şekilde 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için çalıştıklarını söyledi.

29.06.2024 11:32
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A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Samet Kanberoğlu, düğününden bir gün sonra milli takım kampına geldiğini ve yoğun bir şekilde 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için çalıştıklarını söyledi.

Ay-yıldızlı takım ile 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarını sürdüren milli takımın kaptanı Samet, spor yaşamını AA muhabirine değerlendirdi.

Hentbola 8 yaşında Rize'de başladığını ve o günden itibaren hentbolu hiç bırakmadığını dile getiren Samet, "11 yaşımdan 15 yaşına kadar hentbolu da futbolu da aynı anda devam ettirdim. Ortaokul bitince de hentbola olan sevgim ağır bastığı için hentbolu tercih ettim ve Ankara'ya hem liseyi okumak hem de altyapısı daha iyi bir kulüp olan Ankara Büyükşehir Belediyespor'a gittim. 3 yıl sonra birinci lige Antalya Yükseliş Koleji'ne gittim. Aynı zamanda orada lise sonunda liselerarası dünya şampiyonu olduk. O benim için çok unutulmaz bir an, çok güzel hikayeler, anlar biriktirdim." diye konuştu.

Süper Lig takımlarından ilk Amasya Taşova'ya transfer olduğunu hatırlatan Samet, "Sonra Merzifon Belediyesi, Eskişehir Selka, Rize Güneysu, Beykoz Belediyespor ve sonra da Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da oynadım." dedi.

Milli takımda başantrenör Daniel Gordo ile güzel bir atmosferin oluştuğunu vurgulayan Samet, "Her kampımız eğlenceli, keyifli ama zor da geçiyor. Hem tempoya hem de oyun sistemine alıştık diyebiliriz. En iyi performansla, iyi şekilde kampı bitirmek istiyoruz. Ortam gayet iyi, istenilen şeyleri de yaptığımıza inanıyorum. Hedefimiz tabii ki Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Hepimiz bunun bilincindeyiz ve son sürat çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Milli takımla Avrupa'da ve dünyada büyük kupaların kazanıldığı bir seviyeye çıkmak istediklerini belirten ay-yıldızlı hentbolcu, "Bu konuda federasyonumuz da gerekli desteği, çalışmayı sunuyor. Ben buradan federasyon başkanımız Sayın Uğur Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Son zamanlarda olduğu gibi tribünler de dolmaya başladı, sporcular olarak eminim ki hak ettiğimiz yere en kısa sürede ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Milli takıma geldim, bizim için bu aşk, bu arma sevdası bitmez"

Hentbola başladığı zamanlar bugün geldiği noktayı hayal edip etmediğine yönelik de Samet, "O zamanlar belki bunları hayal edemeyebilirdik ama A milli takım seviyesindeki ağabeylerimle bir araya gelip onlarla resim çektirirken veya onlarla konuşurken, onları izlerken aslında o hayalleri kuruyorduk. Sonunda o hayallere ulaştık, çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah bundan sonra da hedeflerim büyük, hedeflerime doğru çalışıp ilerlemek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

En büyük destekçisinin ailesi olduğunu da kaydeden Samet, "Aileme buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Annem, babam her zaman yanımdaydı. Her maçtan sonra arayıp sorarlar. Abim, ablam, 3 kardeşiz, en küçükleri benim, her maçıma, gelmeye çalışırlar. Hep böyle arkamda tribünde desteğim vardır. En büyük destekçilerimden birisi de eşim, buradan eşime de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ay-yıldızlı kaptan, yeni düğün yaptığının hatırlatılması üzerine de "9 Haziran'da düğünümü yaptım, 10 Haziran'da da kampıma katıldım. Eşime çok teşekkür ediyorum, anlayışla karşıladı ve bana zaten desteği her zaman en yüksek seviyede. Milli takıma geldim, bizim için bu aşk, bu arma sevdası bitmez. Elimden gelenin en iyisini yapıp en güzel şekilde çalışıp performansımı en yüksekte tutarak devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile şampiyon olmak istiyorduk"

Erkekler Süper Lig'de Sakarya Büyükşehir Belediyespor forması giyen Samet, sezonu şampiyon bitirmek istediklerini ama finalde Beşiktaş Safi Çimento'ya yenilerek ligi ikinci bitirdiklerini hatırlatarak, "Bu sene hedeflerimiz doğrultusunda Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile şampiyon olmak istiyorduk ama bu serüvende ligi ikinci bitirdik. İyi de bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki senelerde istediğimiz hedeflere ulaşıp Sakarya'ya bir kupa getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyon Beşiktaş Safi Çimento'yu da tebrik eden Samet, "Beşiktaş'ın güzel bir ekibi var, biz de güzel bir ekip ve başarılı sporculardan oluşuyorduk. Gönül isterdi ki biz şampiyonu olalım. Bundan sonra gelecek yıllarda inşallah şampiyon biz oluruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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