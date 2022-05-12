Milli judocular testlerden geçti - Son Dakika
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Milli judocular testlerden geçti

12.05.2022 20:13
Milli judocular testlerden geçti

Kadın ve erkek olimpik milli judocular, yükseklik kampı öncesi sportif performans ve vücut kitle ölçüm testlerinden geçti.

Kadın ve erkek olimpik milli judocular, yükseklik kampı öncesi sportif performans ve vücut kitle ölçüm testlerinden geçti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, bir dizi test için Eryaman'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa girdi.

Judokalar, yükseklik kampı ve 3-5 Haziran tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılacak grand slam müsabakaları öncesi sportif performans ve vücut kitle ölçüm testinden geçti.

Diyet, kan ölçümü, boy-kilo, vücut kitle yağ oranı, EKG, efor, izokinetik kuvvet (cybex) ve dayanıklılık testlerine giren judocular, çıkan değerlendirme sonuçlarına göre antrenman ve çalışma programlarıyla hazırlıklarını yapacak.

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Türkiye, Eryaman, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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