Milli Kadın Futbol Takımı, yeni başarılar için hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Kadın Futbol Takımı, yeni başarılar için hazır

Milli Kadın Futbol Takımı, yeni başarılar için hazır

A Milli Kadın Futbol Takımı sporcuları, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi'nde Azerbaycan ile yapacakları maç öncesi hedeflerini paylaştı. Sporcular, galibiyetle tamamlamak istedikleri maçta Erzincan halkının desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Takımın kalecisi Gamze Yaman ise dünyada büyük başarılara imza atmayı hedeflediklerini söyledi. Golcülerden Yağmur Uraz ise taraftarların en büyük güçleri olduğunu vurguladı.

28.05.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı sporcuları, ay-yıldızlı formayla yeni başarılar elde etmek istiyor.

Kadın milliler, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi'nde 31 Mayıs Cuma günü Azerbaycan'la Erzincan'da karşılaşacak.

Maç öncesi Erzincan'da kampa giren milli sporcular, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Milli futbolcu Zeynep Kerimoğlu, elde ettikleri başarıları sürdürmek istediklerini söyledi.

Azerbaycan karşılaşmasını galibiyetle tamamlamak istediklerini ifade eden Kerimoğlu, şunları kaydetti:

"Aslında bizim için her maçın değeri ve önemi çok fazla. Azerbaycan maçını sakatlık yaşamadan en iyi şekilde tamamlamayı düşünüyoruz. Tüm Erzincan halkını maça davet ediyoruz. Seyircinin bize vereceği destekten güç alacağız. C Ligi'nde gösterdiğimiz başarıyı B Ligi'nde de göstermek istiyoruz ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Kampta şu an hiçbir problemimiz yok, her şey çok iyi gidiyor. Takım olarak zaten birlikte çok fazla bulunduk."

Kaleci Gamze Yaman: "Hedefimiz, dünyada büyük başarılara imza atmak"

Takımın kalecisi Gamze Yaman ise arkadaşlarıyla çok iyi bir uyum sağladıklarını anlattı.

Azerbaycan maçı için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Yaman, "Kampta çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. Zaten Necla hocamız, teknik ekibimiz, her şeyi en ayrıntısına kadar öğretiyor ve gösteriyor. 31 Mayıs'ta Erzincan halkının desteğine çok ihtiyacımız var. 31 Mayıs'ta Erzincan'ı Azerbaycan'la olan maçına bekliyoruz. Her maç bizim için zor. Maçlar arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Kolay ya da zor diye ayırmıyoruz. Adım adım gidiyoruz. Önümüzdeki Azerbaycan maçına odaklanmış durumdayız. Hedefimiz tabii ki A Ligi'ne yükselmek ve kadın futbolunda dünyada büyük başarılara imza atmak." diye konuştu.

Takımın golcülerinden Yağmur Uraz da Azerbaycan maçında en büyük güçlerinin taraftarlar olacağını belirtti.

Kentteki stadı çok beğendiklerini vurgulayan Uraz, "Erzincan'da tarihte ilk kez bir milli maç oynanacak. Bu maçın da bize nasip olması sebebiyle açıkçası mutlu ve heyecanlıyız. Taraftarları mutlak suretle tribüne bekliyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımız için biz sahada, onlar tribünde mücadele edeceğiz. Azerbaycan'ı burada yenip, Bakü'ye daha da motive bir şekilde gitmek istiyoruz. Erzincan halkı bizi yalnız bırakmayacaktır. Kendilerine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan, Erzincan, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Kadın Futbol Takımı, yeni başarılar için hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
11:28 Normalleşme süreci kısa sürdü Bahçeli’den CHP lideri Özel’e zehir zemberek sözler Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler
11:27 Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
10:08 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
11:02 Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı
10:59 Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı
10:57 Fenerbahçe’nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
10:38 Galatasaray’ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:23 Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull’un sahibinden “Pes“ dedirten savunma Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull'un sahibinden "Pes" dedirten savunma
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:19 Erzurum’da korkunç kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi yaralandı Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 12:35:15. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Kadın Futbol Takımı, yeni başarılar için hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement