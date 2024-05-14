Milli sporcu Feyzanur Azizoğlu, Kick Boks Dünya Kupası'nda üçüncü dünya şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika
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Milli sporcu Feyzanur Azizoğlu, Kick Boks Dünya Kupası'nda üçüncü dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Milli sporcu Feyzanur Azizoğlu, Kick Boks Dünya Kupası\'nda üçüncü dünya şampiyonluğunu hedefliyor

23 yaşındaki Feyzanur Azizoğlu, İstanbul'da düzenlenecek Kick Boks Dünya Kupası'nda üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etmek için ter dökecek. Azizoğlu'nun bugüne kadar 2 dünya ve 15 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Ailesinin ve hocalarının desteğiyle spora devam eden Azizoğlu, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

14.05.2024 12:15
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Milli sporcu Feyzanur Azizoğlu, İstanbul'da yarın başlayacak Kick Boks Dünya Kupası'nda, üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etmek için ter dökecek.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 6 yıl önce kick boksla tanışan 23 yaşındaki Feyzanur Azizoğlu, Antalya'da 2020'de, İstanbul'da ise 2023'te organize edilen dünya şampiyonalarında altın madalyanın sahibi oldu.

Konya'da 2022'de gerçekleştirilen "5. İslami Dayanışma Oyunları"nda altın madalya, İtalya'da 2021'de yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda bronz madalya, 2023'te Portekiz'deki Dünya Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazanan Azizoğlu'nun 15 de Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

İstanbul'da yarın başlayacak ve 19 Mayıs'ta sona erecek Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele edecek Azizoğlu, hazırlıklarını memleketinde günde çift antrenman yaparak tamamladı.

Üçüncü kez dünya şampiyonluğunu hedefleyen Azizoğlu, AA muhabirine, ailesinin desteği ile spora devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar 2 dünya ve 15 Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini belirten Azizoğlu, "Spora başladığımda çevreden baskılarla karşılaştım. Aileme, 'Kızın sporda ne işi var?', 'Evinde otursun dersine çalışsın, yemek yapsın.' diyorlardı. Babam, bu sözleri dikkate almadı. Beni kick boksa yönlendirdi, her zaman destekçim oldu. Onların ve hocalarımın desteğiyle bu noktaya ulaştım." dedi.

Azizoğlu, Kick Boks Dünya Kupası'nda derece elde etmeyi çok istediğini anlatarak, "Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na ve önümüzdeki yıl Çin'de düzenlenecek Dünya Oyunları'na katılmaya hak kazanmak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime ve bayrağımı dalgalandıracağıma inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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