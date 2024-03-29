Erzurum\'da Avrupa şampiyonu olan Furkan Akgün, Dünya Kupası\'nda altın madalya hedefliyor

Erzurum'da 8 yıl önce başladığı kick boksta Avrupa şampiyonu olma başarısı gösteren milli sporcu Furkan Akgün, bu yıl katılacağı Dünya Kupası'nda altın madalya hedefliyor.
Kocaeli'de 2022'de katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan 11. sınıf öğrencisi Furkan Akgün, geçen yıl da Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda iki kategoride şampiyonluğa ulaştı.
Dünya ve Avrupa şampiyonu antrenörü Cebrail Gençoğlu ile Emre Şahin yönetiminde çalışan 17 yaşındaki Furkan Akgün, elde ettiği bu başarıların ardından milli takıma seçildi.
Milli sporcu, geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda birinci, Dünya Kupası'nda da üçüncü oldu.
Furkan Akgün, İstanbul'da 16-19 Mayıs'ta düzenlenecek Dünya Kupası'nda altın madalya kazanmayı amaçlıyor.
"Spor beni kötü çevreden uzak tuttu"
Milli sporcu Furkan Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerine ulaşabilmek için her gün yaklaşık 4 saat antrenman yaptığını söyledi.
Spor sayesinde geliştiğini ve çok sayıda başarıya imza attığını anlatan milli sporcu, "Babam beni kötü çevreden uzak tutmak için bu spora yönlendirdi. Küçük yaşta bu spora başlamam benim için büyük tecrübe oldu. Spor beni kötü çevreden uzak tuttu, kötü alışkanlıklar edinmedim, devamlı spordaydım." diye konuştu.
Büyük hedefleri olduğunu dile getiren Furkan Akgün, şunları kaydetti:
"Dört Türkiye, bir Avrupa şampiyonluğum, bir de Dünya Kupası üçüncülüğüm var. Bu yılki Dünya Kupası için hazırlıklarımız sıkı şekilde devam ediyor. Ramazan ayına rağmen hem iftardan önce hem de sonra antrenman yapıyoruz. İnşallah orada birinciliği alacağım. Hocalarımız hem dünya hem de Avrupa'da başarı kazanmış. Bizim için büyük örnek. Ben de hocalarımın yolundan devam edip dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşamak istiyorum."
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