Milli sporcu Oğuz Akbulut, Dubai\'deki Dünya Para Atletizm Grand Prix\'sinde madalya hedefliyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 2024 Dünya Para Atletizm Grand Prix'de yarışacak milli sporcu Oğuz Akbulut, organizasyondan madalyayla dönmeyi hedeflediğini söyledi.
Fransa'da 2023 yılında gerçekleştirilen IPC Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya alarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Oğuz Akbulut, yarın TSİ 16.30'da T12 400 metre kategorisinde piste çıkacak.
Oğuz Akbulut yaptığı açıklamada, 68 ülkeden 554 sporcunun yer aldığı organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istediğini ama asıl olarak 2024 Kobe Dünya Atletizm Şampiyonası'na hazırlandığını ifade etti.
Paris'teki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu hatırlatan Akbulut, "Paris'te Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmayı hak etmiştim. Şimdi ise Mayıs 2024'te Japonya'da düzenlenecek 2024 Kobe IPC Dünya Atletizm Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde buradayım. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Görme Engelliler Spor Federasyon Başkanımız Ayhan Yıldırım'a bizlere verdiği sonsuz destek için teşekkür ederim." dedi.
Antrenörü Ertürk Yamen ile iyi bir hazırlık sürecinden geçtiğini aktaran Akbulut, "İnşallah burada iyi bir derece koşarak ülkeme madalya ile döneceğim." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir madende toprak kayması meydana geldi! Göçük altında kalan işçiler var
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana ''Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?'' sorusunu yönelttiği öğrenildi.
Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye suikast düzenleyen ve Papa II. Ioannes Paulus'a saldırıda bulunan Mehmet Ali Ağca, bu kez yağma suçundan yargılanıyor. Bahçelievler'de meydana gelen olayda, Gökhan Soylu'nun çocukları tehdit edilerek bir daireyi Mehmet Ali Ağca'ya devretmesi üzerine şikayetçi olan Soylu, 5 sanık hakkında dava açıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Gülmedi, olayın detaylarını anlattı. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek eksikliklerin giderilmesini bekleyecek.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Son Dakika › Spor › Milli sporcu Oğuz Akbulut, Dubai'deki Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde madalya hedefliyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?