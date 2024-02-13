Milli sporcu Oğuz Akbulut, Dubai'deki Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde madalya hedefliyor - Son Dakika
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Milli sporcu Oğuz Akbulut, Dubai'deki Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde madalya hedefliyor

Milli sporcu Oğuz Akbulut, Dubai\'deki Dünya Para Atletizm Grand Prix\'sinde madalya hedefliyor

Fransa'da bronz madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Oğuz Akbulut, Dubai'deki yarışta Türkiye'yi başarıyla temsil etmek ve madalya kazanmak istediğini söyledi. Akbulut, aynı zamanda 2024 Kobe Dünya Atletizm Şampiyonası'na hazırlık yaptığını belirtti ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Görme Engelliler Spor Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım'a teşekkür etti.

13.02.2024 15:33  Güncelleme: 16:22
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 2024 Dünya Para Atletizm Grand Prix'de yarışacak milli sporcu Oğuz Akbulut, organizasyondan madalyayla dönmeyi hedeflediğini söyledi.

Fransa'da 2023 yılında gerçekleştirilen IPC Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya alarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Oğuz Akbulut, yarın TSİ 16.30'da T12 400 metre kategorisinde piste çıkacak.

Oğuz Akbulut yaptığı açıklamada, 68 ülkeden 554 sporcunun yer aldığı organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istediğini ama asıl olarak 2024 Kobe Dünya Atletizm Şampiyonası'na hazırlandığını ifade etti.

Paris'teki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu hatırlatan Akbulut, "Paris'te Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmayı hak etmiştim. Şimdi ise Mayıs 2024'te Japonya'da düzenlenecek 2024 Kobe IPC Dünya Atletizm Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde buradayım. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Görme Engelliler Spor Federasyon Başkanımız Ayhan Yıldırım'a bizlere verdiği sonsuz destek için teşekkür ederim." dedi.

Antrenörü Ertürk Yamen ile iyi bir hazırlık sürecinden geçtiğini aktaran Akbulut, "İnşallah burada iyi bir derece koşarak ülkeme madalya ile döneceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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