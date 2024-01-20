Milli Sporcular Güney Kore\'deki Kış Gençlik Olimpiyatları\'nda İlk Gün Yarışlarını Tamamladı

Milli sporcular, Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ilk günkü yarışlarını tamamladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gangwon eyaletinde başlayan ve 1 Şubat'ta sona erecek olan organizasyonun ilk gününde ay-yıldızlı sporcular biatlon, buz hokeyi, curling ve kısa mesafe sürat pateni dallarında yarıştı.

Biatlonda 10 kilometre bireyselde milli sporcu Zülal Türk yatış pozisyonunda 3, ayakta durma pozisyonunda 2 olmak üzere toplam 5 atış kaçırdı ve 48: 21.7 derecesiyle yarışmayı 78. sırada tamamladı.

Buz hokeyinde Beray Derin Okut, Azra Betül Kılaç, Melis Arslan, Sidre Deniz Hacıosmanoğlu, Melisa Çağdaş, Dolunay Beren Erbakan, Fatma Bengisu Açarı, Azra Nur Şenyuva, Ekin Daş, Eylül Daş, Ece Eraşçı, Tan Nisa Göksal, Eda Seçen'den oluşan 3x3 milli takım, 1. grup maçınca İtalya ile karşılaştı ve maçtan 5-3'lük skorla İtalya galip ayrıldı.

Curlingde Burcu Haşıl, Muhammed Taha Zenit, Şüheda Karacalı, Muhammed Berat Ateş'ten oluşan karma milli takımı 1. grup maçında Çin'e 6-2 yenilirken, ikinci grup maçında ise milli sporcular Nijerya'yı 22-2 yendi.

Kısa mesafe sürat pateninde erkekler 1500 metrede milli sporcu Muhammed Bozda finalde aldığı 2: 24.442'lik derecesiyle yarışmayı 7. sırada tamamlarken, milli sporcu Toprak Efe Eroğlu ise B finalinde elde ettiği 2: 41.499'luk derecesiyle 2. oldu ve yarışmayı 9. olarak bitirdi.

Milli sporcular yarın Gangwon 2024'te 3x3 buz hokeyinde Macaristan ve Hollanda, Curlingde ise Amerika Birleşik Devletleri ile grup maçlarına çıkacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise milliler, 1000 metre erkekler kategorisinde yarışacak.