Spor

- Milli sporcular, olimpiyat oyunları için Paris'e uğurlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Milli sporcuların gösterdiği başarı, bir duygu seli olup ülkemizin dört bir yanına yayılıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz"

İSTANBUL - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporcular için İstanbul Havalimanı'nda bir uğurlanma töreni gerçekleştirildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye'yi temsil edecek milli sporcuların Paris yolculuğu başladı. 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek oyunlarda yarışacak milli sporcular, düzenlenen törende Paris'e uğurlandı. İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda yapılan uğurlama törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Bak, Paris'e gidecek olan milli sporcularla tek tek ilgilendi.

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli sporcuları uğurlamak ve bu heyecana ortak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını ve tüm sporcularımıza başarı dileklerini buradan iletiyorum. Son yıllarda ülkemiz spor alanında büyük başarılara imza atmış, uluslararası alanda adından sıkça söz ettirmiştir. Geçtiğimiz günlerde milli takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sergilediği performans milletimize sevinç ve gurur yaşatmıştır. Geleceğe çok daha umutla bakmaya vesile olmuştur. Filenin Sultanları'nın, Avrupa şampiyonasındaki birincilikleri, Mete Gazoz evladımızın okçuluktaki üstün başarıları, güreşte elde edilen altın madalyalar ve atletizmde kırılan rekorlar gibi daha pek çok alanda spor yükselen yıldızımız olmuştur. Bu başarılar sadece sahada kalmayıp, bir duygu seli olup, ülkemizin dört bir yanına yayılıyor. 85 milyonu adeta birbirine kenetleyerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmiş oluyor. 102 sporcudan oluşan olimpiyat kafilesi de geçmişten bu yana nice başarıyı tatmış ve milletimizin göğsünü kabartmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin olimpiyat oyunlarındaki 100. yılında her birinizin üstün gayret göstereceğine ve bize yeni sevinçler yaşatacağınıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadın sporcularımızın artan başarısı göz doldurmaktadır"

Son yıllarda artan Türkiye'nin sportif başarıları ile öne çıkmasının tesadüf olmadığını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu başarının temelinde Cumhurbaşkanımızın, gençliğe ve spora verdiği önem ile sahip olduğu insan odaklı kalkınma vizyonu vardır. Tesisleşme hızımız, tesis sayımız ve tesislerimizin kalitesiyle spor dalında Avrupa'nın en iddialı ülkelerinden biri haline geldik. Doğu - Batı ayırt etmeksizin bugün 81 vilayetimizde farklı spor dallarına ve sporcularımıza tasarlamış 4 bin 547 modern spor tesisimiz var. 2002 yılında 278 bin olan lisanslı sporcu sayımız 2024 yılında 16 milyona ulaştı. Kadın sporcularımızın artan başarısı göz doldurmaktadır. Paris olimpiyat oyunlarını 48 erkek 54 kadın sporcu ile 18 branşta katılıyoruz. Kadın boks ve kadın güreş milli takımlarımızın en fazla sporcu ile katıldığı olimpiyat bu olimpiyat olacak" diye konuştu.

Osman Aşkın Bak: "Güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıl sonra tekrar Paris'te yapılacak olimpiyatlara sporcu gönderdiğinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise, "O zaman genç bir Cumhuriyet, savaştan yeni çıkmış, olimpiyat tutkusu var ve yola çıkmış. Şimdi de modern tesisleriyle güçlü alt yapısıyla güçlü Türkiye Cumhuriyeti yüzyıl sonra aynı ruhla orada olacağız. Pek çok sporcu için olimpiyatlarda yer almak büyük bir önem taşıyor. Daha önce olimpiyatlarda yarışmış sporcularımız bu tecrübeleri görüyor. İlk defa yer alacak sporcularımız için büyük bir tecrübe. Çıtayı daha da yükseklerde tutuyoruz, iyi hazırlandık, iyi çalıştık emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir heyecan, bir tutku, olimpiyat 4 yılda bir yapılan uluslararası en güzide bir organizasyon. Olimpiyat şampiyonlarının ülke içerisinde çok önemli yerleri vardır. Biz çok şanslıyız ülke olarak, sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Son 22 yılda spora yapılan büyük yatırımlar var. Tüm dünyaya şunu söylüyoruz; güçlü bir spor alt yapısıyla Türkiye geliyor. Güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz. Kulüplerimize ayrı teşekkür etmek istiyorum. En fazla sporcu gönderen kulüplerimizin başında Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Enka Kulübü ve diğer kulüplerimize teşekkür ediyorum. Bütün kulüplerimizin olimpik yatırımlarını artırmasını rica ediyorum. Yeni umutlar, yeni heyecanlar gelecek. Biz bu ülkeye güveniyoruz. Paris'te zirveyi zorlayacağımıza inanıyoruz. Orada Türklerin ne olduğun sporda göstereceğiz. Yolunuz açık olsun" şeklinde konuştu.